Пациенты и эксперты опасаются отказа от реимбурсации инсулинов и возврата тендерных процедур

Представители пациентских организаций и эксперты опасаются, что Украина откажется от системы обеспечения инсулинами путем реимбурсации их стоимости за счет бюджета и вернет тендерные закупки местными управлениями здравоохранения.

Об этом заявили участники "круглого стола" "Реимбурсация инсулинов: достижения или вызовы" в Киеве в четверг.

Президент Международной диабетической ассоциации Украины Людмила Петренко отметила, что в настоящее время систему реимбурсации критикуют "те, у кого ушли деньги из рук".

"Есть нападки тех, у кого ушли деньги из рук, кто вел тендерные процедуры и блокировал закупки. Нас не устраивала тендерная процедура, но сегодня опять поднимают голову областные управления (здравоохранения - ИФ), потому, что тендерные процедуры – это их интерес, и он ушел из рук. Сегодня некоторые областные управления выносят на облсоветы вопрос возврата к тендерным процедурам. Мы против этого, потому, что это коррупционные риски, от которых мы ушли благодаря реимбурсации, и мы будем всеми силами стараться избежать возврата к тендерным процедурам", - сказала она.

Петренко также подчеркнула важность продолжения работы национального реестра инсулинозависимых пациентов.

По словам эксперта Министерства здравоохранения по эндокринологии, доцента кафедры Национальной медицинской академии последипломного образования им.Шупика Ирины Кондрацкой, реестр инсулинозависимых пациентов позволил выявить, что реальную потребность в инсулине имеет значительно меньше пациентов, чем учитывалось при формировании заказа на инсулины областными департаментами здравоохранения.

По данным реестра, по состоянию на 1 июля 2019 года инсулин в Украине принимают 195,623 тыс. пациентов.

"Расхождение данных реестра с тем, что было до его внедрения составило около 40 тыс. пациентов. Это были мертвые души, на закупки инсулинов для которых выделялись бюджетные средства. Мы сэкономили на внедрении электронного реестра около 250 млн грн", - сказала Кондрацкая.

Она отметила, что реестр дал возможность контролировать объем потребления инсулинов, а также эффективность лечения. В частности, аналитические данные реестра показали, что наиболее распространенным осложнением от сахарного диабета в Украине является не сердечно-сосудистые заболевания, а ампутации, что свидетельствует о неэффективности применяемых в прошлые годы схем лечения и используемых препаратов.

Кроме того, Кондрацкая отметила, что работа реестра позволила скорректировать объем потребления инсулинов разных промизводителей.

"У нас есть производители, которые за первые три месяца работы реестра потеряли более 50% заказов только за счет того, что в реальности нет пациентов, которым закупали этот инсулин, за счет того, что были "мертвые души" так называемые. Основная наша задача – защитить реестр от вмешательств правоохранительных органов", - сказал она.

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский напомнил, что "до 2017 года закупки инсулинов осуществлялись на непрозрачных тендерах по бумажным спискам пациентов".

"Каждая область и даже отдельный город или община благодаря электронному реестру могут заранее планировать средства на дополнительное финансирование этой цели из местных бюджетов", - сказал он.

При этом Линчевский подчеркнул, что местные бюджеты также должны принимать участие в финансировании обеспечения инсулинами.

"Есть проблемы с недофинансированием инсулинов из местных бюджетов. Когда мы начинаем считать деньги и, благодаря реестру, видим как они расходуются, мы видим недофинансирование. Я очень надеюсь, что вопрос реимбурсации инсулинов будет закреплен раз и навсегда. Этот механизм нужно внедрять и для других препаратов", - сказал он.

Модель реимбурсации инсулинов предусматривает, что пациенты получают индивидуальную схему лечения и могут получать препарат по электронному рецепту в аптеках. Врачи-эндокринологи, которые ведут этих пациентов, имеют доступ к реестру инсулинозависимых пациентов и могут оценивать объем назначения инсулина и контролировать эффективность лечения.

При этом пациент, благодаря реестру, остается мобильным и не привязан к месту регистрации, имея возможность в любом городе обратиться к врачу-эндокринологу, и получить свои лекарства в той аптеке, где удобнее всего это сделать.

Как сообщалось, в бюджете Минздрава на 2019 год на возмещение стоимости препаратов инсулина за средства госбюджета заложено 841,175 млн грн, что покрывает 87% потребности. Еще 13% потребности должны быть обеспечены из местных бюджетов. При формировании госбюджета на 2019 год на возмещение стоимости препаратов инсулина планировалось направить 925 млн грн.

При этом в Минздраве отмечали, что с 2019 года впервые финансирование обеспечения инсулинами будет обеспечиваться госбюджетом на основе данных реестра инсулинозависимых пациентов. В случае, если пациента нет в этом реестре, финансирование его обеспечения будет осуществляться за счет местных бюджетов.

В 2016 году из-за неправильных расчетов государство нерационально потратило на закупки инсулина 1,5 млрд грн.