Медицина

17:52 10.07.2019

UNDP поставила в Украину первую партию закупленного за счет госбюджета препарата от рака молочной железы

2 мин читать
UNDP поставила в Украину первую партию закупленного за счет госбюджета препарата от рака молочной железы

Программа развития ООН (ПРООН, UNDP) поставила в Украину первую партию закупленного за средства госбюджета препарата от рака молочной железы с действующим веществом трастузумаб.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, первые 1500 "трастузумаба уже начали поставлять в регионы страны. Местные департаменты здравоохранения в ближайшее время распределят препарат по медучреждениям согласно поданным заявкам.

В течение месяца в Украину прибудет еще более 13 тыс. флаконов трастузумаба.

Кроме того, в ближайшее время планируется закупка еще 65 тыс. флаконов трастузумаба, что позволит обеспечить потребности в препарате на 100%.

"Если раньше государство обеспечивало этим препаратом до 15% пациенток с раком молочной железы, то в этом году впервые планируется покрыть заявленную потребность на 100%", - сообщает Минздрав.

В Минздраве подчеркивают, что с помощью ПРООН Украина закупила препарат для лечения рака молочной железы по рекордно низкой цене.

"Ранее лекарства с действующим веществом трастузумаб закупались по цене $490 за флакон, Теперь закупки через международные организации позволили получить втрое более низкую цену – $155. Это означает, что доступ к бесплатного лечения получат в разы больше пациентов", - сообщает пресс-служба ведомства.

По информации Минздрава, закупленный препарат одобрен в странах со строгой регуляторной системой, его закупают, в частности, Германия, Франция, Австрия, Швеция и др.

Препарат применяется для лечения рака молочной железы как раннего, так и метастатического, с повышенной экспрессией HER2. Действующее вещество трастузумаб прекращает рост и приводит к гибели клеток опухоли.

Как сообщалось, с 2015 года и до настоящего времени закупку лекарств и медизделий по государственным программам за средства госбюджета осуществляли три международные организации - Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Программа развития ООН (ПРООН, UNDP) и британское закупочное агентство Crown Agents.

Минздрав 25 октября 2018 года зарегистрировал ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) - централизованное агентство медицинских закупок, специализирующееся на закупках лекарственных средств и медицинских изделий. МЗУ получил статус центральной закупочной организации и начнет работу с закупками на основе рамочных соглашений, что значительно облегчит работу региональных заказчиков.

Теги: #лекарства #бюджет #проон #рак
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:26 10.07.2019
Белый дом предупредил Конгресс, что может наложить вето на военный бюджет, если он будет урезан – СМИ

Белый дом предупредил Конгресс, что может наложить вето на военный бюджет, если он будет урезан – СМИ

15:12 09.07.2019
Большая часть инновационных лекарств после прохождения поздних фаз клинических исследований получают одобрение - УАКИ

Большая часть инновационных лекарств после прохождения поздних фаз клинических исследований получают одобрение - УАКИ

12:20 09.07.2019
Образовательные закупки в текущем году должны быть осуществлены вовремя - Гриневич

Образовательные закупки в текущем году должны быть осуществлены вовремя - Гриневич

12:16 05.07.2019
Госзакупки лекарств в I кв. составили 20% фамрынка Украины

Госзакупки лекарств в I кв. составили 20% фамрынка Украины

18:10 02.07.2019
Более половины пациентов с инвалидностью вследствие психических заболеваний покупают лекарства за свой счет

Более половины пациентов с инвалидностью вследствие психических заболеваний покупают лекарства за свой счет

17:25 02.07.2019
Действующий министр финансов Великобритании не будет принимать решение о пересмотре расходов бюджета

Действующий министр финансов Великобритании не будет принимать решение о пересмотре расходов бюджета

13:51 01.07.2019
Размер прожиточного минимума с 1 июля вырос до 1,936 тыс. грн

Размер прожиточного минимума с 1 июля вырос до 1,936 тыс. грн

16:21 10.06.2019
Новый парламент Молдовы начинает расследование кражи $1 млрд из банковской системы

Новый парламент Молдовы начинает расследование кражи $1 млрд из банковской системы

16:02 06.06.2019
"Производители лекарств Украины" просят НБУ увеличить лимит на перевод средств в зарубежные представительства фармкомпаний

"Производители лекарств Украины" просят НБУ увеличить лимит на перевод средств в зарубежные представительства фармкомпаний

14:07 03.06.2019
Минздрав дозакупит лекарства для орфанных больных

Минздрав дозакупит лекарства для орфанных больных

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГБР проводит обыски в Минздраве и ГП "Госстройцентр МЗ" по делу о завладении выделенных на реконструкцию Института рака средствами

На Луганщине 27 человек, в их числе 22 ребенка, попали в инфекционные отделения после купания в озере

В Черновицкой области госпитализированы 30 воспитанников детского лагеря с симптомами отравления - СМИ

Верховный суд запретил невакцинированным детям посещать детские сады

Финансирование детской онкологии в 2019 году покрывает 100% потребности – Супрун

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине 90% находящихся на заместительной терапии пациентов с ВИЧ получают лечение – ЦОЗ

"Фармак" привлек кредит ЕБРР в размере около EUR15 млн

Комитет Рады по здравоохранению подведет итоги работы в завершении своей каденции

Госзаказ в медвузах в 2019г составит 4,5 тыс. мест

Минздрав Украины опровергает "рекомендации" лечения гипертонии якобы изобретенным студентом и экс-ректором НМУ препаратом

Минздрав предлагает запретить омолаживающую обрезку деревьев и сделать доступными общественные туалеты

Средний чек иностранного пациента за лечение в украинских клиниках составляет $2-2,5 тыс.

Глава Крымского института стратегических исследований возглавил ГП "Медицинские закупки Украины"

Явка украинских студентов на международный экзамен по основам медицины составила около 90%

Минздрав обжалует судебное решение о признании противоправной отмены порядка хранения Госреестра медтехники

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА