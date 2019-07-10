UNDP поставила в Украину первую партию закупленного за счет госбюджета препарата от рака молочной железы

Программа развития ООН (ПРООН, UNDP) поставила в Украину первую партию закупленного за средства госбюджета препарата от рака молочной железы с действующим веществом трастузумаб.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, первые 1500 "трастузумаба уже начали поставлять в регионы страны. Местные департаменты здравоохранения в ближайшее время распределят препарат по медучреждениям согласно поданным заявкам.

В течение месяца в Украину прибудет еще более 13 тыс. флаконов трастузумаба.

Кроме того, в ближайшее время планируется закупка еще 65 тыс. флаконов трастузумаба, что позволит обеспечить потребности в препарате на 100%.

"Если раньше государство обеспечивало этим препаратом до 15% пациенток с раком молочной железы, то в этом году впервые планируется покрыть заявленную потребность на 100%", - сообщает Минздрав.

В Минздраве подчеркивают, что с помощью ПРООН Украина закупила препарат для лечения рака молочной железы по рекордно низкой цене.

"Ранее лекарства с действующим веществом трастузумаб закупались по цене $490 за флакон, Теперь закупки через международные организации позволили получить втрое более низкую цену – $155. Это означает, что доступ к бесплатного лечения получат в разы больше пациентов", - сообщает пресс-служба ведомства.

По информации Минздрава, закупленный препарат одобрен в странах со строгой регуляторной системой, его закупают, в частности, Германия, Франция, Австрия, Швеция и др.

Препарат применяется для лечения рака молочной железы как раннего, так и метастатического, с повышенной экспрессией HER2. Действующее вещество трастузумаб прекращает рост и приводит к гибели клеток опухоли.

Как сообщалось, с 2015 года и до настоящего времени закупку лекарств и медизделий по государственным программам за средства госбюджета осуществляли три международные организации - Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Программа развития ООН (ПРООН, UNDP) и британское закупочное агентство Crown Agents.

Минздрав 25 октября 2018 года зарегистрировал ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) - централизованное агентство медицинских закупок, специализирующееся на закупках лекарственных средств и медицинских изделий. МЗУ получил статус центральной закупочной организации и начнет работу с закупками на основе рамочных соглашений, что значительно облегчит работу региональных заказчиков.