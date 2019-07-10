"Фармак" привлек кредит ЕБРР в размере около EUR15 млн

Фармацевтическая компания ПАО "Фармак" (Киев) привлекла у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) кредит в размере EUR15 млн (эквивалент – 427,8375 млн грн) сроком на пять лет.

Как сообщил корреспондент "Интерфакс-Украина", кредитное соглашение между банком и фармпроизводителем подписано вторник.

Кредитные ресурсы будут направлены, в частности, на финансирование расширения производственных мощностей, строительство нового лабораторно-производственного комплекса.

Как сообщалось, всего в 2019 году "Фармак" планирует инвестировать в свое развитие 1,045 млрд грн. Средства будут направлены на завершение нового таблеточного производства, производства жидких лекарственных средств, новый офисно-лабораторный комплекс.

"Фармак" до конца 2019 года планирует пройти инспекцию FDA для выхода на рынок США.

Компания также планировала увеличить инвестиции в развитие инновационных технологий компании, в том числе благодаря сотрудничеству с ЕБРР.

Как сообщалось, "Фармак" по итогам 2018 года увеличил чистую прибыль на 25,16% по сравнению с 2018 годом - до 1,05 млрд грн. Активы компании за год возросли на 22,7% - до 5,66 млрд грн.

"Фармак" - производитель лекарственных средств европейского уровня, лидер фармацевтического рынка Украины по объемам продаж. Экспортирует продукцию в 20 стран мира.

В портфеле компании - 220 продуктовых досье. Ежегодно компания выводит на рынок до 20 новых препаратов.

В "Фармаке" функционируют 19 производственных линий, соответствующих требованиям GMP. Внедрена и постоянно совершенствуется фармацевтическая система качества в соответствии с нормативными требованиями и мировыми стандартами ISO, GMP. Ежегодно компания проходит около 15 международных инспекций.

В компании работает пять новейших лабораторий, собственный лабораторно-технологический комплекс R&D. С 2015 года действует собственный комплекс по производству субстанций (департамент по производству АФИ) в Шостке (Сумская обл.) плановой мощностью 100 тонн субстанций в год.

ПАО "Фармак" - член ассоциации "Производителей лекарств Украины" (АПЛУ).

Согласно данным Госреестра, конечным бенефициарным собственником ПАО "Фармак" является глава наблюдательного совета Филя Жебровская, которая владеет 80% акций компании.