Медицина

17:30 05.07.2019

Глава Крымского института стратегических исследований возглавил ГП "Медицинские закупки Украины"

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Главу общественной организации "Крымский институт стратегических исследований" Арсена Жумадилова утвердили в должности генерального директора госпредприятия "Медицинские закупки Украины" (ГП МЗУ), сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Согласно сообщению, Жумадилов уже прошел спецпроверку и приступил к исполнению своих обязанностей.

"Важной задачей ГП является аккумуляция и применения лучших закупочных практик международных организаций, а также достижений украинской системы публичных закупок для как можно более эффективного обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями наших сограждан", - процитировала его пресс-служба.

Как сообщалось, в апреле Жумадилов победил в конкурсе на должность генерального директора ГП МЗУ.

Всего в конкурсе на должность гендиректора МЗУ приняли участие шесть кандидатов, еще три не были допущены из-за отсутствия полного пакета документов.

Конкурс проходил под наблюдением общественных организаций и международных партнеров.

Теги: #крым #кадры #закупки #мзу
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