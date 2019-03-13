Кабмин упростил порядок аккредитации медучреждений

Кабинет министров Украины упростил порядок прохождения медучреждениями аккредитации.

Соответствующее постановление правительство утвердило в среду.

Согласно постановлению, теперь медучреждения смогут пройти аккредитацию через год после получения ими лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике, производству, торговле или импорту лекарственных средств вместо двух лет, как это было ранее.

Кабмин, кроме того, разрешил переоформлять бланк аккредитационного сертификата реорганизовавшимся медучреждениям без прохождения внеочередной аккредитации. Также из перечня обязательных для аккредитации документов исключен отчет о лечебной работе или фармпроизводстве за три года.

Соответствующие изменения позволят упростить прохождение аккредитации, переоформление аккредитационного сертификата, а также сократить время подготовки необходимых документов.