Медицина

15:38 15.01.2019

Украинские врачи ежегодно диагностируют более 15 тыс. инфарктов миокарда в сельской местности - Зубко

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Украинские врачи ежегодно диагностируют более 15 тыс. инфарктов миокарда в сельской местности - Зубко

В Украине ежегодно диагностируется 45 тыс. инфарктов миокарда, из которых в сельской местности более 15 тыс., сообщила пресс-служба вице-премьер-министра, министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко.

По его словам, цель реформы сельской медицины – снизить смертность населения по трем нозологиям: сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма, сахарный диабет.

"Смертность от сердечно-сосудистых болезней - на первом месте. Сегодня в Украине ежегодно диагностируется 45 тыс. инфарктов миокарда, из которых в сельской местности более 15 тыс. Развивая сельскую первичную медицинскую помощь и с помощью телемедицины, мы ставим цель: за счет ранней диагностики уменьшить втрое смертность от инфаркта на селе. Около 1,7 млн украинцев болеют бронхиальной астмой. Ежегодно фиксируется более 19 тыс. новых случаев заболевания сахарным диабетом, 8 тыс. из них - дети. Поэтому, доступная и своевременная профилактика этих заболеваний, диагностика и первичная своевременная помощь, а также мониторинг позволяют бороться с этими нозологиями. И это задача первичного звена медицинской помощи",- цитируется в сообщении вице-премьер.

Г.Зубко также отметил, что в Украине началось масштабное строительство первых 517 новых сельских амбулаторий моно- и групповой практики, 10 из которых уже введены в эксплуатацию в Кировоградской области и полноценно работают.

"Сегодня все области уже вышли на реализацию проектов. И в 2019 году все сельские амбулатории, в рамках реформы, должны быть введены в эксплуатацию. Теперь мы вплотную приближаемся к внедрению телемедицины в сельских амбулаториях. Телемедицина дает возможность семейному сельскому врачу получить профессиональную консультацию узкопрофильных специалистов по поводу диагноза или лечения. Наш хендбук - это пособие, которое мы обязательно передадим регионам в помощь", - сказал он.

Тестирования телемедицины в сельских амбулаториях, по словам министра, начнется в пяти областях - Кировоградской, Харьковской, Винницкой, Днепропетровской и Полтавской, по четырем нозологиям: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, бронхиальная астма и дерматологические заболевания.

Теги: #зубко #медреформа #инфаркт
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