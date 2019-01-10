Система трансплантации заработает в 2019г – депутат

Система трансплантации в Украине может заработать в 2019 году, считает заместитель главы парламентской фракции "БПП" Сергей Березенко.

"Минздрав уже приступил к разработке программного обеспечения для Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ) и одновременно разрабатывает систему, которая позволит проводить изъятие анатомических материалов и их трансплантацию до запуска ЕГИСТ. Поэтому есть все основания предполагать, что трансплантация в Украине все-таки будет, по крайней мере, необходимость работы в этом направлении понимают все – и мы, депутаты, и министерство. Думаю, мы сможем увидеть старт реально работающей системы трансплантации уже в 2019 году", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

С.Березенко, кроме того, отметил, что времени для внедрения системы трансплантации в Украине было недостаточно, поэтому был внесен законопроект (№9461), который даст время для запуска функционирования ЕГИСТ.

"Законопроект об отсрочке был внесен группой депутатов, мной в том числе, но в конце 2018 года он не был проголосован. Поэтому моя коллега народный депутат Мария Ионова внесла еще один законопроект (№9461), который даст время для запуска функционирования ЕГИСТ. Надеюсь, что в скором времени парламент его примет", сказал депутат.



Полный текст интервью С.Березенко обнародован на главной странице агентства "Интерфакс-Украина"