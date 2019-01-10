Сергей Березенко: Медреформа становится необратимой

Эксклюзивное интервью заместителя главы парламентской фракции БПП Сергея Березенко агентству "Интерфакс-Украина"

Чуть больше года прошло с момента, как парламент восьмого созыва принял законы, давшие старт медицинской реформе. Как будет развиваться медреформа в 2019 году агентству "Интерфакс-Украина" рассказал один из авторов реформы народный депутат Сергей Березенко

Как вы оцениваете первый год медреформы?

В целом, первый год медицинской реформы дал надежду, что происходящие изменения необратимы и через несколько лет в Украине будет очень высокий уровень медицинских услуг. Если же говорить о конкретных цифрах, то только за первый год действия медреформы более 23 млн украинцев нашли своего семейного врача, подписали декларации. В медучреждения первичного звена, подписавших договоры с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), пришли деньги. Например, если говорить о моем Чернигове, где я баллотировался, сегодня все медучреждения "первички" подписали договоры с НСЗУ. По сравнению с сентябрем 2018 года зарплата врача первички в Чернигове уже в ноябре выросла в 2-3 раза и составила 8-15 тыс. грн. При этом есть случаи, когда врач получает более 20 тыс. грн.

Насколько изменения, происходящие в системе финансирования первичной медпомощи, позволяют привлекать молодых специалистов и развивать семейные врачебные практики?

Медреформа дает реальный шанс решить кадровые проблемы в медицине. Например, семейная пара молодых врачей может работать в амбулатории и получать до 20 тыс грн в месяц каждый. Семейный бюджет, таким образом, составит 40 тыс грн в месяц. В это еще совсем недавно никто не мог поверить, но сегодня это становится реальностью.

Очень важно, что все изменения происходят без вливания дополнительных денег в систему. Мы просто перераспределили средства, которые были. И это еще раз говорит о том, каким безответственным и коррумпированным было отношение к бюджетным средствам раньше, при старой советской модели медицины, когда мы финансировали не пациентов, а койко-места и здания.

Отдельно хочу отметить программу развития сельской медицины. Уже в 2019 году эта программа перейдет в активную фазу, будет завершено строительство нескольких сотен амбулаторий по всей Украине, и мы увидим реальное решение проблем с обеспечением медпомощью в сельской местности.

Какие именно изменения в этом направлении произойдут в 2019 году?

Сейчас активно идет строительство сельских амбулаторий. Я думаю, уже до апреля будет открыто минимум 200 амбулаторий, а до конца года, надеюсь, мы сможем выйти на 1000 новых амбулаторий, построенных в селах, в самых удаленных населенных пунктах. Это очень важно, потому что если в областных и районных центрах не было качественной медицины, то в отдаленных селах не было ни качественной, ни некачественной. Старые амбулатории с удобствами на улице и отсутствием горячей воды недопустимы в 21 веке.

Новые сельские амбулатории не только строятся, но и оснащаются всем необходимым оборудованием, в том числе и оборудованием для телемедицины. К телемедицине долгое время относились достаточно скептично, но практика показывает, что это очень важная часть работы и медреформы, ведь мы хотим, чтобы уже в недалеком будущем каждый житель Украины, не зависимо от того, насколько далеко он проживает от города, имел возможность получить качественную медицинскую помощь. Оказывается, для этого не нужно ехать за сотни километров в областную больницу, для этого достаточно применять опыт, который уже успешно работает во всем мире. Не так уже и сложно семейному врачу в селе через интернет связаться с врачом - узким специалистом для получения качественной консультации, поставить или подтвердить диагноз, назначить необходимое лечение. Уже очень скоро украинцы убедятся в том, что телемедицина – эффективное и разумное решение, тем более, как оказалось, непреодолимых проблем с обеспечением интернетом в сельских амбулаториях нет.

Чем еще отличаются новые амбулатории, которые строятся по программе развития сельской медицины?

Во многих сельских амбулаториях предусмотрено жилье для врачей со всеми удобствами непосредственно в этом же здании, но с отдельным входом. Это позволит сделать привлекательной для медиков работу в селе. Врач спокойно может из одной области переехать в другую, получив не только место работы, но и жилье.

Насколько, по вашему мнению, происходящие изменения необратимы и не зависят от политической ситуации и выборов?

Если кто-то захочет отмотать реформу назад, вернуть в медицину коррупцию, ему будет очень сложно пояснить свои намерения врачам, которые сегодня уже получают новую, в 3-4 разу большую зарплату. Я думаю, врачи уже не позволят отмотать реформу назад.

А хватит на это денег?

Повторю: реформа, которая в настоящее время реализуется в Украине, заключается не в том, чтобы вложить в неэффективную систему миллиарды гривень, которые растворятся в ней и не обеспечат украинцам достойный уровень здравоохранения. Мы говорим о создании эффективных механизмов.

Тем не менее, без денег реформа не остается.

Я считаю, что заложенные в бюджет на 2019 год средства и задания, которые мы ставим перед Минздравом и госорганами, позволят двигаться вперед.

Например, в 2018 году на программу строительства сельских амбулаторий по инициативе президента было выделено 5 млрд грн. Не все деньги были использованы в течение года, поэтому они стали переходными. В бюджете на 2019 год, около 3,8 - 4 млрд грн будут направлены на развитие сельской медицины.

Еще 1 млрд грн выделен для финансирования развития экстренной медицинской помощи. В частности, будет запущен пилотный проект в Донецкой, Одесской, Тернопольской, Полтавской, Винницкой областях и Киеве. Работники "скорой помощи" пройдут повышение квалификации до уровня мировых стандартов, а их заработные платы будут увеличены. Для эффективной работы службы экстренной медпомощи будут открываться диспетчерские центры, объединенные единой электронной системой, службы экстренной медпомощи будут обеспечивать новым транспортом, оснащенным необходимым оборудованием.

В 2018 году планировался запуск системы трансплантации в Украине, однако Минздрав не успел реализовать этот проект. Будет ли развиваться трансплантация в Украине?

В 2018 году мы приняли закон о трансплантации. К сожалению, этот закон давал в 2018 году Минздраву очень короткий срок для внедрения системы трансплантации в Украине - всего около пяти месяцев. За это время нужно было принять около 30 актов Кабмина и создать Единую государственную информационную систему трансплантации (ЕДИСТ), без которой трансплантация от неродственного донора невозможна. Чуда не произошло, Минздрав не успел.

Мы, члены парламентского комитета по здравоохранению понимали ситуацию. Законопроект об отсрочке был внесен группой депутатов, и мной в том числе, но в конце 2018 года он не был проголосован. Поэтому моя коллега народный депутат Мария Ионова внесла еще один законопроект (№9461), который даст время для запуска функционирования ЕГИСТ. И я надеюсь, что в скором времени парламент его примет.

Между тем, Минздрав уже приступил к разработке программного обеспечения для ЕГИСТ и одновременно разрабатывает систему, которая позволит проводить изъятие анатомических материалов и их трансплантацию до запуска ЕГИСТ. Поэтому есть все основания предполагать, что трансплантация в Украине все-таки будет, по крайней мере, необходимость работы в этом направлении понимают все – и мы, депутаты, и министерство. Думаю, мы сможем увидеть старт реально работающей системы трансплантации уже в 2019 году.