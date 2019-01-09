На возмещение стоимости препаратов инсулина в госбюджете-2019 заложено более 841 млн грн

В бюджете Министерства здравоохранения Украины на 2019 год на возмещение стоимости препаратов инсулина за средства госбюджета заложено 841,175 млн грн, что покрывает 87% потребности.

Согласно сообщению пресс-службы Минздрава, еще 13% потребности должны быть обеспечены из местных бюджетов.

Потребность в инсулине определяется в соответствии с данными электронного реестра пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии. Реестр позволяет рассчитывать общую потребность в инсулинах согласно фактическому количеству полученных больными препаратов инсулина.

Согласно сообщению, благодаря реестру, местные власти могут точно спланировать финансирования потребности в каждом регионе, чтобы не допускать перерывов в обеспечении пациентов.

Около 196 тыс. украинцев нуждаются в инсулинотерапии. Они могут получить инсулин бесплатно или с небольшой доплатой в аптеке по рецепту врача.