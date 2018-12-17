Минздрав Украины предложил медучреждения закупать препараты, не входящие в Нацперечень

Министерство здравоохранения Украины предложило разрешить медучреждениям закупать лекарственные препараты, которые не входят в Национальный перечень лекарственных средств.

При этом соответствующим проектом Минздрава, размещенном на сайте ведомства для общественного обсуждения, предлагается не включать в список закупаемых медучреждениями лексредств экстемпоральные препараты.

Согласно проекту приказа, предлагается также продлить период реализации пилотного проекта по внедрению государственного регулирования цен на препараты инсулина.