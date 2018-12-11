Медицина

11:30 11.12.2018

В Новой Зеландии власти легализовали марихуану для медицинских целей

1 мин читать
В Новой Зеландии власти легализовали марихуану для медицинских целей

Правительство Новой Зеландии утвердило закон, позволяющий с течением времени сделать медицинскую марихуану доступной для людей, страдающих различными заболеваниями, сообщило во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Это (принятие закона - ИФ) имеет особой смысл, как еще одна опция для людей, которые живут с хронической болью", - приводит АП заявление министра здравоохранения Дэвида Кларка.

Закон позволит смертельно больным пациентам немедленно начать курить марихуану, не опасаясь судебного преследования, говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что эти меры предшествуют запланированному общенациональному референдуму по использованию марихуаны в медицинских целях.

Ранее правительство Новой Зеландии обещало провести референдум в течение следующих двух лет.

Новый закон предоставляет пациентам значительно более свободный доступ к медицинской марихуане. Однако большинству людей, которым она нужна для облегчения страданий, придется ждать около года, пока не будут приняты новые правила лицензирования и стандартизации.

Закон также разрешает производство медицинской марихуаны в Новой Зеландии как для внутреннего потребления, так и для зарубежных рынков.

Теги: #марихуана #новая_зеландия
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Потомок основателя Wrigley возглавил компанию по выращиванию марихуаны

СБУ на Волыни прекратила контрабанду наркотиков в ЕС

Греция хочет привлечь инвестиции в выращивание марихуаны для медицинских целей

Канадский стартап по производству медицинской марихуаны предоставил украинской структуре кредит на $310 тыс.

В Хорватии разрешили употребление марихуаны в медицинских целях

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харьковской области из-за гриппа и ОРВИ в 30 школах введен карантин

Минздрав заключит договор с NBME на $575 тыс. на проведение международного исследования качества высшего образования

Минздрав вынес на обсуждение 8-ю часть Нацперечня лекарств для закупки за средства госбюджета-2019

Минздрав сообщает о рейдерском захвате Одесского медуниверситета

В Киеве показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 41,6% ниже эпидпорога

Минздрав Украины распределил по регионам 392 тыс. доз вакцины от кори

Компания Vilkom Services Limited стала владельцем контрольного пакета акций "Фармстандарт-Биолек"

Применение в частных клиниках закупленных за средства госбюджета многодозовых вакцин может быть затруднено – мнения

В Харьковской области превышен пороговый уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

Доступный на сегодня текст госстратегии обеспечения лекарствами не учитывает всех замечаний бизнеса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА