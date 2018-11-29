Медицина

09:48 29.11.2018

На инициированном писателем Жаданом аукционе собрано почти 1 млн грн в помощь военным медикам

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На инициированном писателем Жаданом аукционе собрано почти 1 млн грн в помощь военным медикам

На проведенном в Харькове благотворительном художественном аукционе ArtAid в пользу волонтеров фронтовой медицинской службы "Ульф" собрали 985 тыс. грн.

"Больше всего заплатили за картину Гамлета Зиньковского "Мой дом успеха стоит на холме, выстроенном из ошибок и неудач". При стартовой цене в 15 тыс. грн она была продана за 220 тыс. грн", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" организаторы аукциона.

По словам собеседника агентства, в число наиболее дорого проданных лотов вошли также две работы графика Павла Макова (185 тыс. грн и 110 тыс. грн), и картина Романа Минина "Шахтеры пишут письмо Данте" (90 тыс. грн).

Всего на аукционе было выставлено 19 работ от 16 авторов.

Изначально предполагалось, что средства, собранные на аукционе передадут волонтерам медицинской службы "Ульф". Им было нужно около 90 тыс. грн, чтобы купить конвексный датчик и планшет (оборудование для обнаружения внутреннего кровотечения). Но поскольку вырученная сумма оказалась на порядок больше, волонтеры решили купить на них подержанный внедорожник Nissan Patrol, в котором можно оборудовать удобное место для транспортировки человека, для доставки раненых с линии фронта к микроавтобусам.

"Мы не рассчитывали на такую сумму, но мы знали, что после датчика нашей следующей целью будет внедорожник. Поэтому деньги пойдут на его покупку", - сказала волонтер "Ульфа" Юлия Сидорова (позывной "Куба Либре").

Инициатором аукциона выступил украинский писатель, музыкант и общественный деятель Сергей Жадан. Организаторы - Харьковская школа архитектуры, благотворительный фонд "Україна ХХI", галерея HudpromLoft , партнером выступило PR-агентство "Bagels & Letters".

Медики "Ульфа" работают на Авдеевском направлении и оказывает медицинскую помощь на волонтерских началах раненым бойцам и местному населению. За первый год работы они вывезли из-под огня 28 раненых.

Теги: #аукцион
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