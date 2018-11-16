Гослекслужба опровергла выдачу C21 Investments лицензии на ввоз каннабидиол-сырья

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) опровергла выдачу ООО C21 Investments Украина лицензии на импорт в страну каннабидиол-сырья (используется в медицине), экстрактов и концентратов, а также на обработку каннабидиола, оптовую продажу готовой продукции и реэкспорт концентратов каннабидиола в Европу.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"ООО "С21 Инвестмент Украина" получило от Гослекслужбы лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по приобретению, ввозу на территорию Украины, вывозу с территории Украины, реализации (отпуску) прекурсоров (список 2 таблицы IV) "Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров" (постановление Кабмина от 6 мая 2000 года № 770) сроком на 5 лет с 1 ноября 2018 года. Лицензий на любые другие виды деятельности указанное общество не получало", - говорится в сообщении.

C21 Investments (Канада) 13 ноября сообщила на своем сайте о получении ею лицензии Гослекслужбы на импорт в Украину каннабидиол-сырья.