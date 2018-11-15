Гослекслужба будет осуществлять рыночный надзор за исполнением Техрегламента на косметическую продукцию

Государственная служба Украины по лекарственным средствам (Гослекслужба) после принятия Технического регламента на косметическую продукцию станет органом рыночного надзора за его исполнением, сообщает пресс-служба Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) по итогам обсуждения Техрегламента с Министерством здравоохранения, состоявшегося 14 ноября.

При этом в сообщении отмечается, что проект Техрегламента предлагает изменить язык маркирования ингредиентов с латинского на украинский. Поскольку в большинстве стран мира используется латинская маркировка, в ассоциации считают, что такие требования могут создавать угрозу неточного перевода названий составляющих и, как следствие, неконтролируемое использование нежелательных ингредиентов.

Кроме того, в ассоциации считают, что пункт об испытаниях препаратов на животных в Украине создает угрозу для компаний, поставляющих продукцию в ЕС, поскольку, согласно европейскому законодательству, поставки такой продукции на рынки, где запрещено проводить испытания на животных, не разрешаются.

Как сообщалось, проект Техрегламента на косметическую продукцию уже несколько раз публиковался на сайте Минздрава для общественного обсуждения. Последняя редакция отличается от предыдущих в ряде ключевых моментов, но не включает все предложения от бизнеса.