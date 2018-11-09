Медицина

18:47 09.11.2018

Минздрав обнародовал проект своей антикоррупционной программы на 2018-2020гг.

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Минздрав обнародовал проект своей антикоррупционной программы на 2018-2020гг.

Министерство здравоохранения обнародовало проект своей антикоррупционной программы на 2018-2020 гг., публичное обсуждение проекта пройдет в форме заседания комиссии по оценке коррупционных рисков с участием экспертов и общественности.

Как сообщается на сайте Минздрава, документ разработан для идентификации коррупционных рисков в деятельности ведомства, определения адекватных мер по их устранению или минимизации.

В проекте идентифицирован ряд коррупционных рисков в деятельности Минздрава. В частности, к таковым отнесены непрозрачная процедура установления группы инвалидности, дублирование Минздравом функций Гослекслужбы в части контроля подтверждения соответствия производства требованиям GMP, что приводит к задержке перерегистрации лекарственных средств. Коррупционные риски также содержат приказы Минздрава об утверждении номенклатуры резервов лекарственных средств от 2001 года и об утверждении примерного табеля оснащения экстренной медпомощи от 2014 года, где указаны коммерческие названия лекарств. Помимо того коррупционные риски возникают из-за неурегулированности процедуры рассмотрения документов, поданных на согласования (продления) договоров аренды недвижимого имущества.

В целом в документе отмечаются значительные коррупционные риски, связанные с неурегулированостью разного рода процедур согласования, контроля, отсутствием критериев и возможностью вмешательства третьих лиц в процессы принятия решений.

Оценку рисков проводила образованная Минздравом комиссия по оценке коррупционных рисков и мониторинга выполнения антикоррупционной программы, к работе привлекались другие работники Минздрава, которые предоставляли информацию, необходимую для проведения такой оценки.

Теги: #антикоррупционная #программа #минздрав #проект
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