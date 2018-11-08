Заявленная регионами потребность в инсулине значительно превышает данные реестра инсулинозависимых

Данные о потребности в препаратах инсулина, предоставляемые областными госадминистрациями, значительно превышают данные Министерства здравоохранения, основанные на информации реестра инсулинозависимых.

Об этом сообщается в информационных материалах, подготовленных к расширенному заседанию парламентского комитета по здравоохранению на тему сахарного диабета, состоявшему в Киеве в среду.

В частности, по данным Луганской облгосадминистрации (ОГА), потребность в препаратах инсулина на 2018 год составляет около 34,72 млн грн, в то время как по данным Минздрава, эта потребность составляет в области 30,3 млн грн.

В Сумской области по данным ОГА потребность в инсулине составляет около 45,753 млн грн, по данным Минздрава – 40,4 млн грн.

В Черкасской области по данным ОГА потребность в инсулине составляет около 68,115 млн грн, по данным Минздрава – 55,6 млн грн.

Кроме того, информационные материалы, подготовленные к расширенному заседанию, свидетельствуют о значительной разнице расчетной стоимости лечения одного пациента препаратами инсулина.

В частности, в Харьковской, Луганской, Запорожской, Полтавской и Черновицкой областях расчетная стоимость лечения одного пациента составляет 8,55-9,38 тыс. грн в год.

В то же время, в Днепропетровской, Херсонской, Ривненской, Винницкой и Закарпатской областях расчетная стоимость лечения составляет 4,13-5,62 тыс. грн в год.

При этом средние расходы по Украине на обеспечение на год одного пациента препаратами инсулина, которые планируются регионами, составляют 6,88 тыс. грн.

Вместе с тем, средние расходы на обеспечение одного больного в год препаратами инсулинами из госбюджета составляют 3,57 тыс. грн.

В свою очередь, президент Международной диабетической ассоциации Украины Людмила Петренко отметила необходимость внести изменения в Национальный перечень основных лекарственных средств, включив в него актуальные дозировки инсулинов, которые представлены на рынке Украины, инсулины в картриджах и аналоговые инсулины.

Как сообщалось, обеспечение инсулинами происходит путем сотрудничества Минздрава и местных властей. Две трети возмещения стоимости инсулинов происходит за счет государственного бюджета, местные власти обязаны обеспечить 25% потребности в инсулинах.

По данным электронного реестра пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии, средства, выделенные из госбюджета в 2018 году, покрывают потребность в среднем на 75% в каждом регионе. Минздрав подчеркивал, что в областях, где местная власть не может покрыть свою часть, начинают возникать задержки с выдачей инсулина пациентам.

С 2019 года Минздрав планирует полностью обеспечивать пациентов инсулинами за счет госбюджета.