Медицина

13:45 07.09.2018

Международные организации закупили за госсредства 2017 года почти 100% лексредств

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Международные организации закупили за госсредства 2017 года почти 100% лексредств

 Международные организации закупили за средства государственного бюджета 2017 года 99,53% лекарств, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В настоящее время в Украину доставлено 68,03% закупок. Поставки еще части препаратов, в частности, лексредств для иммунопрофилактики, заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ) были отложены в связи с обеспеченностью ими медучреждений.

"Такая ситуация сложилось в результате того, что в 2014 году произошло смещение в графике закупок и в настоящее время в больницах частично имеются в наличии препараты, закупленные за бюджеты предыдущих лет. По состоянию на начало августа 2018 года, стоимость имеющихся в медучреждениях остатков лекарственных средств и медизделий составляла 3,35 млрд грн", - подчеркнули в Минздраве.

За бюджет 2016 года в количественном выражении было закуплено 101,84% годового заказа. В настоящее время международные организации осуществляют дополнительные поставки препаратов, приобретенных на сэкономленные средства.

Что касается закупок за средства 2018 года, договора по которым были подписаны в апреле, в настоящее время уже проведены тендеры и осуществляются поставки по 23 направлениям, среди которых сердечно-сосудистые заболевания, ювенильный ревматоидный артрит, нанизм, ДЦП, взрослая гемофилия, болезнь Гоше, мукополисахаридоз, донорство крови, буллезный эпидермолиз, детский гепатит.

Как сообщалось, 28 марта Кабмин утвердил номенклатуры лекарств и медицинских изделий, подлежащих закупке за средства бюджета 2018 года, что является рекордно ранним стартом закупок через международные организации. Договора с ними были подписаны в конце апреле. В соглашения этого года были внесены существенные изменения, касающиеся сроков проведения тендерных процедур, а также условий оплаты, которая теперь осуществляется на этапе заключения договоров между организациями и поставщиками лекарств.

С 2015 года и до настоящего времени закупку лекарств и медизделий по государственным программам за средства госбюджета осуществляют три международные организации - Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Программа развития ООН (ПРООН, UNDP) и британское закупочное агентство Crown Agents.

23 августа 2017 года Кабинет министров Украины утвердил концепцию реформирования системы закупок лекарственных средств, предусматривающую создание Национального закупочного агентства, которому с 2019 года будут переданы функции по закупке препаратов и изделий медицинского назначения (ИМН) на национальном и местном уровне.

Теги: #лекарства #бюджет #закупки
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