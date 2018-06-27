Медицина

13:25 27.06.2018

Минсоцполитики и НГУ договорились о сотрудничестве в психологической реабилитации участников боевых действий

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Минсоцполитики и НГУ договорились о сотрудничестве в психологической реабилитации участников боевых действий

 Министерство социальной политики Украины и Национальная гвардия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере психологической реабилитации участников боевых действий.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", документ был подписан в среду в Киеве, он предусматривает внедрение опыта стран-участниц НАТО по программе "психологической декомпрессии" комбатантов на этапе выхода из района выполнения служебно-боевых задач в экстремальных (боевых) условиях.

Психологическая реабилитация в рамках этого проекта будет осуществляться за средства госбюджета по одной из программ Минсоцполитики.

"С 2014 года Нацгвардия понесла чудовищные потери. 215 наших служащих погибли, 807 ранены, судьба 15-ти до сих пор неизвестна. Нам важно не забывать о тех наших военных, которые за 4 года уже имели по 8-10 ротаций", - сообщил заместитель командующего Нацгвардии по работе с личным составом Ярослав Сподар.

По его словам, в рамках данного меморандума в основном будет внедряться опыт Франции по психологической реабилитации и социализации военных, которые выполняли задачи в зоне боевых действий, к проекту также будут привлечены капелланы Нацгвардии.

Отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о том, засекречена ли статистика по случаям суицидов среди военнослужащих Нацгвардии, Я.Сподар сказал, что с начала российской агрессии эта статистика значительно увеличилась, однако с 2017 года отмечается снижение количества таких случаев.

"У нас эти цифры есть, но озвучить их я не могу. Мы разбираемся по каждому случаю. Суициды случаются как во время выполнения задач, та и вне места несения службы, во время отпусков. Среди причин также много семейных вопросов. Но в прошлом году мы начали фиксировать снижение статистики по суицидам", - сказал он.

Я.Сподар подчеркнул, что на сегодняшний день в штате Нацгвардии работают свыше 200 психологов, 40 из них прошли разное обучение за границей. Также в штате формирования есть 45 капелланов.

Теги: #минсоцполитики #убд #нацгвардия #реабилитация
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