Autodesk знову відклала публікацію річного звіту через перевірку, акції дешевшають на 7,5%

Американський розробник програмного забезпечення Autodesk Inc. знову відкладає публікацію річного звіту через внутрішню перевірку.

Компанія повідомила Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) 1 квітня, що комітет із аудиту її ради директорів розпочав внутрішню перевірку за сприяння зовнішніх юристів і консультантів щодо практик оцінки вільного грошового потоку і скоригованої операційної маржі.

Тоді компанія заявила, що їй потрібен додатковий час для проведення перевірки та оцінки власних практик, і вона розраховує опублікувати звіт за фінансовий рік, що завершився 31 січня, протягом передбаченого в таких випадках 15-денного періоду відстрочки.

Тепер же вона говорить про те, що не зможе оприлюднити звітність протягом цього періоду, оскільки перевірка триває.

"Тема перевірки залишається тією самою, і в компанії не очікують, що будь-які моменти, пов'язані з перевіркою, можуть вплинути на попередні звіти, зокрема, квартальний фінансовий звіт, опублікований 29 лютого", - ідеться в пресрелізі Autodesk.

Відтермінування публікації звіту потягне за собою повідомлення від біржі Nasdaq про невідповідність вимогам лістингу, зазначають у компанії.

Це, однак, не матиме негайного ефекту для лістингу акцій Autodesk на біржі або торгів паперами. Відповідно до правил Nasdaq, у компанії буде 60 календарних днів після отримання повідомлення від біржі, щоб представити їй план виконання вимог.

Акції Autodesk втрачають у ціні 7,5% під час торгів у середу. З початку поточного року їхня вартість знизилася на 13%.

Autodesk є найбільшим світовим постачальником ПЗ для промислового і цивільного будівництва, а також машинобудування. Компанія розробляє широкий спектр програмних продуктів для архітекторів, інженерів, конструкторів.