Інвестиції

16:38 29.01.2024

Акції Bayer падають на 5% на новині про виплату $2,25 млрд за позовом у США

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Суд міста Філадельфія ухвалив, що німецька компанія Bayer AG має виплатити американцеві Джону Макківісону загалом $2,25 млрд за позовом про використання гербіциду Roundup, який, імовірно, викликає рак.

Roundup є продуктом компанії Monsanto, яку Bayer придбала 2018 року за $63 млрд. Відтоді капіталізація Bayer впала на 70%. У понеділок акції компанії дешевшають на 5%.

Останнім часом Bayer виграв більшу частину справ, пов'язаних із Roundup. Однак американські суди розглядають тисячі позовів, компенсації за якими становлять мільярди доларів. Так, у листопаді суд зобов'язав компанію виплатити трьом потерпілим у штаті Міссурі $1,5 млрд. Наступну справу розглядатимуть у суді штату Делавер на початку лютого.

"Нещодавні програші в судах можуть змусити керівництво компанії віддати перевагу більш консервативній дивідендній політиці, від зниження виплат до їх повного заморожування", - зазначили аналітики Morgan Stanley.

Bayer стверджує, що Roundup безпечний для здоров'я. Представник компанії зазначив, що останній вердикт "суперечить величезній масі наукових доказів". Фірма має намір подати апеляцію, щоб скасувати рішення суду або скоротити розмір виплат.

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