Інвестори Shein продають акції компанії під час приватних угод із розрахунку оцінки в $45 млрд

Інвестори онлайн-ритейлера одягу Shein намагаються продати акції компанії в рамках приватних угод, виходячи з її оцінки в $45-55 млрд, повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Це значно нижче за $66 млрд, у які Shein було оцінено під час інвестраунду, що відбувся в травні 2023 року.

Джерела агентства зазначають, що і за такої ціни продавцям складно знайти покупців. Це підвищує ймовірність того, що оцінка Shein і надалі знижуватиметься.

Shein було створено в Китаї 2008 року, наразі вона базується в Сінгапурі. У 2022 році компанію оцінювали в $100 млрд, що перевищувало сукупну ринкову вартість європейських гігантів галузі Hennes & Mauritz (H&M) і Inditex, що володіє мережею магазинів Zara.

У листопаді минулого року ЗМІ повідомляли, що Shein подала заявку на проведення IPO в США і розраховує на оцінку в $80-90 млрд.

Вартість акцій компаній у рамках приватних транзакцій часто не відповідає рівням, яких вони досягають на відкритому ринку, проте вона служить барометром інтересу інвесторів.

За даними Bloomberg, акції Shein у другому кварталі 2023 року продавали під час приватних угод, зважаючи на вартість компанії в $50-60 млрд, а ближче до кінця року - з огляду на оцінку в $45-55 млрд.

Зниження привабливості компанії для інвесторів може бути наслідком посилення конкуренції в секторі, зокрема через швидкий розвиток китайської платформи електронної комерції PDD Holdings Inc. - прямого конкурента Shein.

Крім того, низка великих брендів, включно з Uniqlo, що належить Fast Retailing Co., а також H&M звинуватили Shein у порушенні авторських прав.