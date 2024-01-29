Японські держзобов'язання минулого фінроку перевищили активи на рекордні $4,7 трлн
Зобов'язання японського уряду в 2022 фінансовому році перевищили його активи на рекордні 702 трлн єн ($4,7 трлн), повідомило міністерство фінансів країни.
За підсумками 12 місяців, що завершилися в березні 2023 року, державні активи перевищили 740 трлн єн, тоді як зобов'язання становили приблизно 1,4 квадрильйона єн.
Рекордна різниця частково пов'язана з випуском держоблігацій для фінансування додаткового бюджету країни, що передбачає, зокрема, заходи стимулювання економічного зростання.
Дефіцит бюджету Японії у 2022 фінроці перевищив 32 трлн єн, скоротившись за рік приблизно на 20%.