Інвестиції

16:32 29.01.2024

Японські держзобов'язання минулого фінроку перевищили активи на рекордні $4,7 трлн

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Зобов'язання японського уряду в 2022 фінансовому році перевищили його активи на рекордні 702 трлн єн ($4,7 трлн), повідомило міністерство фінансів країни.

За підсумками 12 місяців, що завершилися в березні 2023 року, державні активи перевищили 740 трлн єн, тоді як зобов'язання становили приблизно 1,4 квадрильйона єн.

Рекордна різниця частково пов'язана з випуском держоблігацій для фінансування додаткового бюджету країни, що передбачає, зокрема, заходи стимулювання економічного зростання.

Дефіцит бюджету Японії у 2022 фінроці перевищив 32 трлн єн, скоротившись за рік приблизно на 20%.

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