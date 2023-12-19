Deutsche Bahn розпочала процес продажу логістичного підрозділу DB Schenker

Німецька залізнична компанія Deutsche Bahn AG розпочала процес продажу логістичного підрозділу DB Schenker і готова розглядати пропозиції від потенційних покупців.

Наглядова рада Deutsche Bahn ще рік тому схвалила продаж DB Schenker, який може бути оцінений у 20 млрд євро.

DB Schenker входить до числа 4 найбільших логістичних операторів світу і має сильні ринкові позиції, йдеться в прес-релізі Deutsche Bahn. Цей підрозділ робив істотний внесок у зростання компанії останніми роками, однак він потребує додаткового капіталу та гнучкості, зазначається в повідомленні.

Надходження від продажу DB Schenker залишаться в Deutsche Bahn, і їх значна частина буде спрямована на скорочення боргу.

Продаж підрозділу дасть змогу Deutsche Bahn істотно прискорити фокусування на основному напрямку бізнесу, йдеться в повідомленні.

DB Schenker працює більш ніж у 130 країнах світу, штат співробітників становить понад 76,6 тис. осіб.