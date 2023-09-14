Україна зацікавлена в корейських інвестиціях - Зеленський на зустрічі з представниками уряду та бізнесу Кореї

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром земель, інфраструктури та транспорту Кореї Вон Хі Рьоном і представниками корейського бізнесу.

Під час зустрічі глава держави передав подяку уряду Республіки Корея за рішення надати Україні фінансову підтримку розміром $2,3 млрд на післявоєнне відновлення.

"Я думаю, що це дасть поштовх для розбудови української інфраструктури", - зазначив Зеленський і додав, що для України важлива активна робота представників корейського бізнесу на українському ринку та участь у реалізації проєктів у сферах розвитку атомної та відновлюваної енергетики, машинобудування, автомобільної промисловості, видобутку літію, нафтопереробки, "зеленої" металургії, залізничного транспорту тощо.

"Важливо, щоб вони (корейський бізнес - ІФ-У) відчували мою особисту підтримку. Ми зацікавлені в тому, щоб ви глибше входили в українську економіку", - сказав він.

Як наголосив президент, така співпраця дасть змогу Україні забезпечити нові робочі місця та нове економічне зростання і для себе, і для Республіки Корея.

Зеленський також висловив подяку корейській стороні за підтримку ініціатив першої леді України, коли вона перебувала з візитом у Республіці Корея.

У свою чергу міністр земель, інфраструктури та транспорту Кореї Вон Хі Рьон наголосив, що Корея виступає за мир і захист українського суверенітету, а також за протидію незаконному вторгненню Росії.

Він також зазначив, що візит представників корейського уряду та бізнесу до Києва є прямою демонстрацією підтримки України.

Крім того, міністр висловив переконання, що двостороння співпраця може бути розширена в різних сферах спільних інтересів.

Як повідомляє пресслужба президента України, сторони підписали Угоду між урядами стосовно кредитів від Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF). Угода передбачає можливість надання пільгових кредитів для реалізації проєктів в Україні за участю корейських компаній. З української сторони документ підписала перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко, з корейської - посол Республіки Корея в Україні Кім Хьонг Те.