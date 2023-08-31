Campbell Soup у IV фінкварталі збільшила виторг на 4,1%, краще за прогнози

Американський виробник продуктів харчування Campbell Soup Co. у четвертому кварталі 2023 фінансового року збільшив виторг на 4,1% завдяки підвищенню відпускних цін на свою продукцію.

Як повідомляється в пресрелізі компанії, її чистий прибуток за квартал, що завершився 31 липня, зріс до $169 млн, або 57 центів з розрахунку на акцію, порівняно з $96 млн, або 32 центами на акцію, за зіставний період роком раніше.

Скоригований прибуток становив 50 центів на акцію і збігся з консенсус-прогнозом аналітиків, яких опитало FactSet.

Виторг підвищився на 4,1% - до $2,07 млрд. Експерти очікували виторг у розмірі $2,06 млрд.

Виторг у сегменті продуктів харчування і напоїв зріс на 0,1%, до $936 млн, тоді як у сегменті снеків показник збільшився на 7,6%, до $1,13 млрд. Компанія підвищила ціни на їжу і напої в середньому на 6%, на снеки - на 13%, при цьому обсяги продажу в обох сегментах скоротилися на 5%.

За підсумками всього фінроку виторг компанії зріс на 9%, до $9,36 млрд, чистий прибуток - на 13%, до $858 млн, а скоригований прибуток становив $3 на акцію.

Згідно з прогнозом Campbell на 2024 фінрік, скоригований прибуток на акцію становитиме $3,09-3,15. Аналітики тим часом очікують показник у розмірі $3,09 на акцію.

Campbell Soup було засновано 1869 року, вона здобула масову популярність завдяки серії робіт художника Енді Воргола, в яких фігурувала продукція компанії. Зараз фірма виробляє широку низку продуктів харчування, від супів і соусів для макаронів до випічки та фруктових напоїв.

Акції Campbell Soup слабо змінюються під час попередніх торгів у четвер. З початку року капіталізація компанії знизилася на 26,1%, до $12,6 млрд, тоді як індекс S&P 500 за цей час додав близько 17%.