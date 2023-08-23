USAID ПЕБ відновлює проєкт для допомоги у відбудові енергетичного сектору України

USAID Проєкт енергетичної безпеки 16 серпня 2023 року перезапустив проєкт "Оцінка відповідності ресурсів енергосистеми України" (Проєкт ОВР), спрямований на сценарну оцінку прогнозних балансів потужності та розробку оптимального плану розвитку ресурсів (генерації, систем накопичення енергії та управління попитом) та механізмів стимулювання інвестицій для задоволення коротко-, середньо- та довгострокових потреб відповідно до методології, запропонованої Агентством з питань співробітництва енергетичних регуляторів (ACER), йдеться на офіційному сайті USAID ПЕБ.

Під час онлайн-заходу Фатіх Колмек, старший менеджер з питань електроенергетики USAID Проєкту енергетичної безпеки (ПЕБ) розповів, що Проєкт ОВР розпочався ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну. «Нам довелося призупинити Проєкт ОВР і зосередитися на досягненні та прискоренні синхронізації з Європейською мережею операторів системи передачі електричної енергії (ENTSO-E), а також на відновленні пошкодженої інфраструктури, щоб допомогти Україні зберегти електропостачання. Зараз ми його перезапускаємо і хочемо розробити план вдосконалення енергетичного сектору України. Проєкт ОВР має конкретні компоненти, спрямовані на вирішення нагальних потреб, спричинених війною, а також на збереження акценту на середньо- та довгостроковому сталому і надійному розвитку сектору. Тому Проєкт ОВР зараз актуальний як ніколи», – зазначив Фатіх Колмек.

Кетлін Кірш, спеціалістка з питань енергетики в USAID/Україна, підкреслила, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) через Проєкт енергетичної безпеки надало допомогу у відновленні енергетичної інфраструктури та послуг для мільйонів українців, які постраждали від повномасштабного вторгнення росії в Україну. «Ремонт електромереж відбувається в рамках ініціативи «Відбудуємо краще, ніж було». Це стратегічний план, який спрямований на зміцнення енергетичної інфраструктури України та підвищує її стійкість, а також виконує ключову роль в інвестиційному ландшафті енергетичного сектору», – зазначила Кетлін Кірш.

Визнаючи необхідність поєднання короткострокових дій із середньо- та довгостроковими енергетичними цілями, Вадим Вірченко, заступник керівника USAID ПЕБ, зазначив, що USAID ПЕБ виконує різні проєкти технічної допомоги у координації з українськими установами та компаніями. «Вони спрямовані на розробку комплексної дорожньої карти, яка охоплює питання достатності ресурсів, гнучкості енергосистеми, плану розвитку мереж систем передачі та розподілу, а також розгортання мікромереж для споживачів критичної інфраструктури», – підсумував Вадим Вірченко.

Костянтин Ущаповський, голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, подякував USAID ПЕБ за підтримку та тісну співпрацю у реалізації реформ енергетичного ринку. «Впродовж багатьох років USAID Проєкт енергетичної безпеки допомагає Україні покращувати регуляторне середовище, тим самим зміцнюючи енергетичний сектор та енергетичну безпеку України. Сьогоднішня зустріч не є винятком, адже Проєкт ОBР є важливим інструментом, який дає змогу оцінити спроможність наявних генеруючих потужностей та змоделювати майбутній розвиток енергосистеми, враховуючи сценарії економічного та енергетичного розвитку”, – зазначив Костянтин Ущаповський.

Олександр Мартинюк з Директорату електроенергетичного комплексу та розвитку ринку електричної енергії Міністерства енергетики України також подякував USAID ПЕБ за порушення важливих та наукомістких тем для галузі й згадав про таку пропозицію міністерства. «Весь сектор і міністерство зосереджені на розвитку децентралізованої генерації в майбутньому і, звичайно, на відновленні пошкодженої енергетичної інфраструктури. Для того, щоб ця розподілена децентралізована генерація розвивалася, потрібні економічні стимули. Один з варіантів ми вже передбачили в Законі України 3220-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення і “зеленої” трансформації енергетичної системи України”, де споживачі зможуть встановлювати генеруючі установки та використовувати вироблену енергію для свого споживання. Можливо, в дослідженні для подальшого використання слід відобразити й інші механізми такої підтримки», – додав Олександр Мартинюк.

Презентація розвитку та відбудови енергосистеми України від USAID ПЕБ та компанії COMPASS LEXECON.

Після вступної сесії Віктор Бедоя Рестрепо, спеціаліст з питань енергетичного сектору USAID ПЕБ, представив огляд розвитку та відбудови енергосистеми України, де головним є підтримка організацій та компаній енергетичного сектору України. Презентована допомога від USAID ПЕБ спрямована на підвищення надійності та стійкості енергосистеми з акцентом на збереженні електропостачання в Україні.

Дмитро Переходцев, віцепрезидент компанії COMPASS LEXECON, яка є партнером Проєкту ОВР, представив ціль та структуру дослідження з оцінки відповідності ресурсів об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України й розробки настанови щодо коротко- та середньострокової відбудови й довгострокового розвитку ОЕС України відповідно до Енергетичної стратегії 2050. Дослідження також включатиме рекомендації щодо відповідних інвестиційних механізмів та механізму плати за потужність для досягнення поставлених цілей у різні часові рамки.

В рамках Проєкту ОВР експерти USAID ПЕБ та COMPASS LEXECON виконають декілька завдань, а саме:

Розрахунок вартості втраченого навантаження (VoLL), вартості будівництва нової генеруючої потужності (CONE) та стандарту надійності (RS) для ОЕС України.

Рекомендації щодо короткострокового відновлення енергетичної інфраструктури України для зими 2023/24 та 2024/25 років, та її розвитку на наступні 10 років.

Оцінку відповідності ресурсів для ОЕС України, включно з оцінкою гнучкості енергосистеми та її потреб.

Рекомендації щодо інвестиційного механізму для короткострокового розширення потужностей та механізму плати за потужність для розв’язання питань достатності ресурсів та потреб у відбудові та розвитку ОЕС.

Аналіз та розробка плану оптимального розвитку ресурсів до середини століття відповідно до європейської політики декарбонізації та Енергетичної стратегії 2050.

Перші результати проєкту очікуються до кінця цієї осені, а підготовка всієї документації буде завершена навесні 2024 року.