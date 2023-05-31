JPMorgan має намір залишатися в Китаї в будь-які часи - глава банку

Американський банк JPMorgan Chase & Co. працюватиме в Китаї як у хороші, так і в погані часи, заявив його головний виконавчий директор Джеймі Даймон.

В інтерв'ю Bloomberg TV у Шанхаї, де JPMorgan проводить щорічний захід, Даймон заявив, що він не очікує розриву зв'язків між Китаєм і Заходом, незважаючи на політичні протиріччя, що зростають. Він, однак, визнав, що ситуація нині є "набагато складнішою", ніж у минулому.

"З часом, обсяги торгівлі знизяться, - сказав Даймон. - Це станеться через кілька років, але розриву відносин не буде".

Відповідаючи на запитання про ситуацію з лімітом держборгу США, Даймон висловив оптимізм, що законодавці схвалять законопроєкт, узгоджений раніше американським президентом Джо Байденом і спікером Палати представників Конгресу Кевіном МакКарті.

"Я вважаю, його буде схвалено. Якби я так не думав, то, можливо, і не був би зараз тут", - сказав Даймон.

Він також зазначив, що інвесторам слід готуватися до потенційного зростання ринкової волатильності, що може відбутися найближчими місяцями внаслідок посилення грошово-кредитної політики в США.

"Я думаю, наслідки цього будуть трохи жорсткішими, ніж очікують люди", - заявив Даймон.

Він також дав зрозуміти, що не виключає для себе політичної кар'єри в майбутньому, після того, як він піде з посади голови JPMorgan.

"Я люблю свою країну і, можливо, одного разу я зможу послужити їй у тій чи іншій якості", - сказав 67-річний Даймон, який очолює JPMorgan з 2005 року.

Він зазначив, що зараз він сфокусований на своїй роботі очільника JPMorgan і задоволений нею.