США і Австралія видобуватимуть критичні копалини в Україні

Активізація співпраці між Австралією та США у галузі корисних копалин, клімату та чистої енергії, відкриває нові можливості для України.

Між Австралією та США досягнута угода в галузі корисних копалин, клімату та чистої енергії. Ця угода, серед іншого, передбачає, що австралійські постачальники корисних копалин та виробники устаткування для відновлювальних джерел енергії будуть розглядатися Сполученими Штатами як внутрішні постачальники та отримають податкові преференції.

Вона дозволить двом країнам ефективно співпрацювати у галузі видобутку і переробки критичних копалин по всьому світу.

Зважаючи на те, що під час зустрічі 20 травня президент США Джо Байден і прем'єр Австралії Ентоні Албаніз вкотре наголошували на подальшій підтримці України, це дозволяє розраховувати на майбутні суттєві інвестиції в гірничодобувний сектор України.

Про серйозність намірів співпраці між США і Австралією свідчить також те, що 10 травня американський та австралійський виробники літію Livent та Allkem оголосили про злиття в одну компанію вартістю $10,6 млрд. У планах компаній – стати третім у світі гігантом виробником металу, що використовується для виготовлення акумуляторів для електромобілів.

Раніше голова Державної служби геології та надр України Роман Опімах зазначав, що на території нашої країни зосереджені поклади 22 з 34 корисних копалин, які входять до переліку критичних для Євросоюзу. Низка цих копалин входить і до відповідного переліку США.

В Україні також вже присутня низка австралійських компаній, які займаються видобутком і переробкою корисних копалин. Це, зокрема, European Lithium, яка у листопаді 2021 року придбала українську компанію з родовищами літію і VOLT, яка також у 2021 році придбала підприємство з видобутку і переробки графіту.