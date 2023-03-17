Канадська інвестфірма Ethical Capital купує власника сайту Pornhub

Ethical Capital Partners (ECP), нещодавно створена канадська інвестфірма, купила за неназвану суму компанію MindGeek, що володіє найбільшими у світі порносайтами, включно з Pornhub, повідомляє Financial Times.

Зареєстрована в Люксембурзі MindGeek є лідером в індустрії відео для дорослих із моменту появи потокового мовлення. Згідно з останніми оприлюдненими даними, виручка компанії у 2018 році становила $460 млн. Водночас рентабельність бізнесу часом наближалася до 50%, за словами обізнаних джерел.

FT 2020 року розібралася у складній структурі власності компанії MindGeek і з'ясувала, що її бенефіціаром є бізнесмен Бернд Бергмайр, який раніше працював у Goldman Sachs, який також використовує ім'я Бернард Бергемар.

Відтоді MindGeek зазнала критики за свою бізнес-модель, що призвело до відходу її вищого керівництва і часткової втрати доступу до платіжних систем Visa і Mastercard. Компанія опинилася на межі краху наприкінці 2020 року після того, як її флагманський сайт Pornhub був відключений платіжними мережами після розслідувань, які виявили незаконний контент на платформі. Компанія відкинула звинувачення в правопорушеннях.

Юрист і співзасновник ECP Соломон Фрідман повідомив FT, що судові позови, а також критика MindGeek виникають, на його думку, з нерозуміння того, як компанія захищає свій контент. Це частково було викликано секретністю, що оточувала попередніх власників.

"Я хочу регулярно взаємодіяти із зацікавленими сторонами, зокрема зі ЗМІ", - сказав він, додавши, що новий власник хоче забезпечити прозорість бізнесу компанії.

ECP не розкриває суму угоди, а також джерело фінансування, яке дало змогу шести засновникам придбати MindGeek, кількість відвідувачів сайтів якої перевищує 115 млн осіб на добу.