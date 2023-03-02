AXOR Industry інвестувала EUR35 млн у будівництво виробництва фурнітури для вікон та дверей в Україні та його розширення

(оновлена версія новини, розданої 23 лютого, уточнено обсяг інвестицій)

AXOR Industry інвестувала EUR10 млн у розширення виробництва фурнітури для вікон та дверей в Україні, загальний обсяг інвестицій у підприємство сягнув EUR35 млн, повідомили у пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми продовжили інвестувати як у розробку нових продуктів, так і в нове обладнання та нові виробничі цехи. У 2022 році розпочали роботу два цехи з фарбування алюмінієвих елементів фурнітури для вікон та дверей", - повідомив гендиректор AXOR Industry Йілмаз Осман, слова якого наведені в пресреліз.

Він додав, що у розширення виробництва інвестовано EUR10 млн, загалом з 2011 року – EUR35 млн.

При цьому наголошується, що компанія AXOR Industry – єдине в Україні підприємство з виробництва фурнітури для вікон та дверей. Його виробничі потужності розміщені у Дніпрі. З початку війни підприємство не зупиняло своєї роботи.

До повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ в Україну фурнітура AXOR постачалася до 26 країн світу. З 24 лютого постачання до Росії та Білорусі припинено. Підприємство втратило значний обсяг продажу, але, незважаючи на це, зберегло робочі місця українцям (зараз їх 365).

"Лише забезпечуючи робочі місця та розвиваючи міжнародні відносини, можна перемогти у війні і надалі забезпечити розвиток як самого виробництва, так і країни. Тому в 2023 році ми ставимо за мету збільшувати присутність фурнітури AXOR на міжнародному ринку та розробити нові лінійки фурнітури та аксесуарів для вікон та дверей", - повідомив Осман.

За словами гендиректора, з перших днів повномасштабного вторгнення Росії підприємство почало допомагати своїм співробітникам, які призивалися до лав ЗСУ, та вимушеним переселенцям. Також забезпечує сім'ї загиблих працівників.

За даними Держреєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців, статутний капітал AXOR Industry становить 135,38 млн грн. Засновниками є Funama Holdings Limited (Кіпр), КУА "Альтус Ассетс Активітіс" та Basera Holding Limited (Мальта). Кінцеві бенефіціари – Вадим Єрмолаєв, Башер Мустафа, Башер Хасан, Оан Ірем.