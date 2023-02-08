Кредитний портфель українських банків у 2022 р. скоротився на 1,4%, NPL зріс на 25,2% - НБУ

Кредитний портфель українських банків за 2022 рік скоротився на 1,4% - до 1,134 трлн грн, тоді як обсяг непрацюючих кредитів (NPL) зріс на 25,2%, або на 87 млрд грн - до 432 млрд грн, випливає із звіту, оприлюдненого на сайті Національного банку України (НБУ) у середу.

Згідно з ним, частка непрацюючих кредитів у банківській системі країни минулого року збільшилася до 38,12% з 30,02% роком раніше.

При цьому уточнено, що за грудень-2022 р. кредитний портфель банків країни скоротився на 3%, а обсяг NPL зріс на 0,6%. Частка непрацюючих кредитів протягом місяця збільшилася на 1,37 п.п.

Як повідомляє Нацбанк, за місяць портфель кредитів у корпоративному секторі скоротився на 2,6% - до 847,586 млрд грн (тоді як обсяг NPL у ньому зріс на 2,8% - до 353 млрд грн), а портфель кредитів, виданих фізособам, знизився на 6,2% - до 224,26 млрд грн (NPL у ньому - на 8,5%, до 68,272 млрд грн).

Крім того, обсяг міжбанківських кредитів зріс на 11,1% - до 36,9 млрд грн (NPL скоротився в 11,5 раза - до 4 млн грн). Обсяг позик, виданих органам державної влади та місцевого самоврядування, зменшився на 4,5% – до 24,8 млрд грн (NPL зріс у 2,2 раза – до 507 млн грн).

За даними Нацбанку, за підсумками грудня-2022 частка NPL у портфелі кредитів, наданих корпоративному сектору, збільшилася на 2,4 процентних пункти (п.п.) – до 42,87%, тоді як частка кредитів населенню скоротилася на 1,6 п. п. - до 30,44%, міжбанківських кредитів – на 0,13 п.п., до 0,01%, а частка кредитів органам державної влади зросла на 1,14 п.п. - до 2,04%.

У звіті регулятора також зазначається, що кредитний портфель державних банків (без ПриватБанку) за грудень скоротився на 3,1% – до 350,599 млрд грн (обсяг NPL у ньому зріс на 5,9% – до 144,2 млрд грн). Водночас кредитний портфель ПриватБанку скоротився на 3% – до 258,5 млрд грн (NPL у ньому – на 4,9%, до 178,929 млрд грн).

Крім цього, кредитний портфель банків з іноземним капіталом за місяць скоротився на 1,3% (до 315,381 млрд грн), а з приватним - на 5,4% (до 209,051 млрд грн). При цьому обсяг NPL в іноземних банках зріс на 5,5% (до 59,627 млрд грн), а в приватних банках – на 1,35% (до 49,344 млрд грн).

Таким чином, за підсумками грудня 2022 року частка NPL у кредитних портфелях державних банків (без ПриватБанку) зросла на 3,5 п.п. (До 41,13%), тоді як у ПриватБанку скоротилася на 1,35 п.п. (до 69,21%). Крім того, частка NPL у кредитних портфелях банків з іноземним капіталом збільшилась на 1,21 п.п. (до 18,91%), у банках із приватним капіталом – на 1,57 п.п. (до 23,6%).