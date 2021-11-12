Сумма инвестиций ЕБРР в Украину в 2021 и 2022гг. составит около EUR 1 млрд в год - Магалецкий

Сумма инвестиций Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украину в 2021 году и в следующем году составит около EUR 1 млрд в год, сообщил замглавы ЕБРР в Украине Марк Магалецкий.

"Мы надеемся, что наш общий объем финансирования для Украины в этом и следующем году составит около EUR 1 млрд и будет распределен между частными предприятиями и государственными компаниями, муниципалитетами и, будем надеяться, новыми концессиями", – сообщил он в интервью агентству.

Как сообщалось, ЕБРР инвестировал в проекты в Украине EUR 812 млн по итогам 2020 года, а в 2019-м сумма инвестиций банка в страну превысила EUR 1,1 млрд.