ЗЖРК объявил о начале строительства Южного вентиляционного ствола №2 по договору с Corum Group на $81,6 млн

Предприятие с иностранными инвестициями в форме ЧАО "Запорожский железорудный комбинат" (ЗЖРК) объявило о начале строительства Южного вентиляционного ствола (ЮВС) №2 по контракту с компанией Corum Group (ДТЭК Энерго) на $81,6 млн для поддержания мощности предприятия.

Согласно пресс-релизу ЗЖРК, реализация такого масштабного проекта на горнорудном предприятии осуществляется впервые за 30 лет независимости Украины и обеспечит стабильную работу ЗЖРК до 2055 года.

Уточняется, что за реализацию проекта комплексно отвечает Corum Group (входит в ДТЭК Энерго), сумма финансирования двух этапов проекта составляет около $81,6 млн.

Строительство ЮВС-2 позволит увеличить объемы добычи руды с Переверзевского месторождения с нынешних 0,5 млн тонн до 2 млн тонн и создать более 1500 новых рабочих мест на ЗЖРК и в смежных отраслях.

В пресс-релизе также отмечается, что стратегия развития ЗЖРК предусматривает отработку Южно-Белозерского месторождения до горизонта 1540 м и Переверзевского месторождения до горизонта 840 м. В 2020 году комбинат увеличил свои инвестиции в капитальное строительство до 441 млн грн, при этом направив в бюджеты всех уровней более 1,1 млрд грн.

На состоявшейся в среду церемонии по поводу начала строительства ЮВС-2 генеральный директор группы "Метинвест", которая является акционером ЗЖРК, Юрий Рыженков указал на продолжение инвестирования компанией в предприятия.

"В этом году "Метинвест" отметил первые 15 лет своей работы. Сумма инвестиций компании за этот период превысила $10 млрд: каждый десятый доллар в развитие украинского промышленного сектора – это вклад "Метинвеста". Строительство ЮВС-2 на ЗЖРК – уникальный кейс для нашей страны, ничего подобного в Украине не строили 20 лет. В долгосрочной перспективе реализация стратегического проекта с высоким экспортным потенциалом позволит ЗЖРК освоить месторождение богатых железных руд, а значит гарантировать занятость тысяч горняков, создать рабочие места в смежных отраслях, нарастить отчисления в бюджеты всех уровней и обеспечить устойчивое развитие региона", - подчеркнул Рыженков, выступление которого процитировала пресс-служба группы в ответ за запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Генеральный директор ЗЖРК Дмитрий Колесников, которого цитирует пресс-служба, добавил, что реализация проекта стала возможной благодаря поддержке акционеров и партнеров ЗЖРК: "Строительство ЮВС-2 – это пример нацеленной в будущее грамотной стратегии развития и честного, взаимовыгодного партнерства".

В свою очередь гендиректор компании "Минерфин" – акционера ЗЖРК - Ян Модер напомнил, что 25 лет назад "Минерфин" стал акционером комбината и с тех пор инвестиции в модернизацию производства, содействие стабильной работе ЗЖРК и его развитию являются их стратегической целью.

Руководитель "Запорожстали" Александр Мироненко отметил, что от надежности работы первого передела – железорудного комбината – во много зависит работа металлургов. "Строительство ЮВС-2 обеспечит стабильно высокое производство наших предприятий на долгие годы, качественную продукцию для потребителей, развитие экспортного потенциала страны", - поясняет он.

По словам Мироненко, комплексная работа Corum Group заключается в том, что в строительстве ЮВС-2 будут задействованы все сервисные и производственные площадки компании. Речь идет о проходке вертикального ствола до глубины 340 метров в сложных горно-геологических условиях с применением способа искусственного замораживания грунтов, а также о работах по строительству комплекса поверхности ствола под ключ.

Запуск комплекса ЮВС №2 позволит ЗЖРК поддержать уровень добычи в целом по руднику на уровне 4,5 млн тонн железной руды в год.

Акционеры ЗЖРК на своем собрании 28 июля 2020 года решили направить 2,2 млрд грн по договору с ООО "Корум Шахтспецстрой" на строительство нового объекта в ЮВС-2.

ЗЖРК за 9 мес-2021 увеличил добычу железной руды на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 3 млн 667,3 тыс. тонн. Комбинат в 2020 году сохранил добычу железной руды на уровне предыдущего года – до 4 млн 564,7 тыс. тонн (в 2019 году - 4 млн 563,8 тыс. тонн руды).

ЗЖРК разрабатывает Южно-Билозерское и Переверзевское железорудные месторождения, производит товарную агломерационную и мартеновскую железную руду. Реализует продукцию метпредприятиям Словакии, Чехии, Австрии и Польши, а также в Украине - меткомбинату "Запорожсталь".

Основными акционерами ЧАО являются словацкая фирма Minerfin, a.s. - 51,1697%, "Запорожсталь" - 29,5193%, чешская KSK Consulting, a.s. - 19,0632%.

Corum Group - крупнейший производитель горно-шахтного оборудования в Украине, входит в состав энергетической компании ДТЭК Энерго. Объединяет машиностроительные предприятия "Корум Свет шахтера", "Корум Дружковский машиностроительный завод", "Корум Шахтспецстрой" и Corum Repair, а также зарубежные торговые компании и представительства.