События

12:05 04.09.2018

Рабочий ЗЖРК погиб при обвале породы на шахте "Эксплуатационная" в Запорожской области

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В Запорожской области на шахте Запорожского железорудного комбината (ЗЖРК) произошел обвал породы на глубине 940 м, погиб 33-летний рабочий.

Как сообщает пресс-служба ГУ Госслужбы Украины по ЧС, авария на шахте "Эксплуатационная" ЗЖРК в селе Малая Белозерка Васильевского района (Запорожская область) произошла 4 сентября в 4:25 утра.

В шахте на глубине 940м обвалилась порода, в результате под завалом оказался рабочий - проходчик 11 участка.

Спасатели 7-го взвода Государственного военизированного горноспасательного отряда смогли достать тело погибшего рабочего спустя час - в 5:34 утра.

На момент обрушения в шахте "Эксплуатационная", находилось 424 горняка, которые были эвакуированы. Работы на участке остановлены. На месте аварии работают спасатели.

Обстоятельства и причины завала выясняются.

В свою очередь в пресс-релизе ЗЖРК сообщается, что 4 сентября 2018 года на шахте "Эксплутационная" произошло внезапное обрушение горной массы на горизонте 940 метров. В это время на участке находился работник предприятия 1985 года рождения, который получил травмы, не совместимые с жизнью.

"На комбинате создана специальная комиссия для расследования обстоятельств происшествия. Расследование несчастного случая проводится в полном соответствии с действующим законодательством Украины и нормативно правовыми актами об охране труда, с привлечением представителей всех соответствующих инстанций. Предприятие выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - констатируется в информации ЗЖРК.

ЗЖРК разрабатывает Южно-Билозерское и Переверзевское железорудные месторождения, производит товарную агломерационную и мартеновскую железную руду. В составе комбината две шахты - "Эксплуатационная" и "Проходческая". ЗЖРК реализует продукцию метпредприятиям Словакии, Чехии, Австрии и Польши, а также в Украине.

Теги: #зжрк #запорожская_область #гсчс
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