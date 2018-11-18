Экономика

16:47 18.11.2018

Запорожский ЖРК повысил зарплату работникам на 15%

1 мин читать
Запорожский ЖРК повысил зарплату работникам на 15%

Запорожский железорудный комбинат (ЗЖРК, Днепрорудное Запорожской обл.) с 1 октября текущего года повысил заработную плату работникам предприятия на 15%.

Как сообщается в корпоративной газете "Рабочее слово", на комбинате произведено повышение тарифных ставок и окладов с 1 октября 2018 года на основании решения наблюдательного совета ЗЖРК и с целью повышения жизненного уровня и мотивации трудящихся.

"Всем категориям персонала заработная плата увеличена в среднем на 15%", - констатируется в сообщении издания.

ЗЖРК разрабатывает Южно-Билозерское и Переверзевское железорудные месторождения, производит товарную агломерационную и мартеновскую железную руду. Реализует продукцию метпредприятиям Словакии, Чехии, Австрии и Польши, а также в Украине - меткомбинату "Запорожсталь".

Основными акционерами ЧАО являются словацкая фирма Minerfin, a.s. - 51,1697%, "Запорожсталь" - 29,5193%, чешская KSK Consulting, a.s. - 19,0632%.

Теги: #зжрк #зарплата
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кабмин намерен предложить Раде снять верхнюю границу начисления ЕСВ и ввести регрессивную шкалу

Задолженность перед работниками угольной отрасли в Украине составляет 9,5 млн грн

Долг по зарплате в Украине в сентябре вырос на 6,5%

Минэнергоугля утвердило годовой оклад членов набсовета "Укрэнерго" в 1,37 млн грн

Зарплатные долги перед сотрудниками госшахт достигли 470 млн грн

Amazon поднял минимальную зарплату всех сотрудников в США до $15 в час

Долг по зарплате в Украине в августе 2018г сократился на 0,8%

"Метинвест" с 1 октября повышает зарплату сотрудникам на 10%

Конкурентные зарплаты являются единственным решением проблемы дефицита рабочей силы - президент

Зарплаты госслужащих в Украине в следующем году повышаться не будут

ПОСЛЕДНЕЕ

Предложение Кабмина расширить базу налогообложения ЕСВ приведет к тенизации фонда оплаты труда

ГАСУ в ходе аудита деятельности Укравтодора в 2015-2017 годах выявила финансовые нарушения на почти 190 млн грн

В Смеле к газу подключено 19 котельных

Порошенко подписал закон о ратификации меморандума Украина-ЕС о предоставлении Украине до 1 млрд евро

Кабмин назначил главой ПФ Капинуса

На развитие экстренной медицинской помощи в 5 областях могут выделить 1 млрд грн - Минздрав

Минфин Украины в 2019 г. намерен ускорить процесс выхода на внешний долговой рынок

Ощадбанк запустил чат-бот в Telegram

КБТЗ готов развернуть серийное производство БТР-3ДА из бронестали стандарта STANAG

Мексиканский бизнесмен обвинил Coca-Cola в мошенничестве, требует возмещения ущерба на $345 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА