Запорожский ЖРК повысил зарплату работникам на 15%

Запорожский железорудный комбинат (ЗЖРК, Днепрорудное Запорожской обл.) с 1 октября текущего года повысил заработную плату работникам предприятия на 15%.

Как сообщается в корпоративной газете "Рабочее слово", на комбинате произведено повышение тарифных ставок и окладов с 1 октября 2018 года на основании решения наблюдательного совета ЗЖРК и с целью повышения жизненного уровня и мотивации трудящихся.

"Всем категориям персонала заработная плата увеличена в среднем на 15%", - констатируется в сообщении издания.

ЗЖРК разрабатывает Южно-Билозерское и Переверзевское железорудные месторождения, производит товарную агломерационную и мартеновскую железную руду. Реализует продукцию метпредприятиям Словакии, Чехии, Австрии и Польши, а также в Украине - меткомбинату "Запорожсталь".

Основными акционерами ЧАО являются словацкая фирма Minerfin, a.s. - 51,1697%, "Запорожсталь" - 29,5193%, чешская KSK Consulting, a.s. - 19,0632%.