Инвестиции

18:31 08.10.2021

Инвестиции в столичный ЖК The Resort residential complex составят от $120 млн - девелопер

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Инвестиции в столичный ЖК The Resort residential complex составят от $120 млн - девелопер

Инвестиции в столичный The Resort residential complex (ул. Малевича, 32) составят от $120 млн, сообщил учредитель The Resort Development Арие Шварц агентству "Интерфакс-Украина" на официальном открытии офиса продаж ЖК.

"В Украине нет условий для банковского кредитования, мы строим The Resort за свои средства. Общую инвестицию в проект не озвучиваем. Но каждая очередь – от $40 млн. Три очереди, объединенные в одно целое" - сказал Шварц.

За архитектурное проектирование и дизайн-проекты отвечали Saar Zafrir (Амстердам), Ami Moor (Тель-Авива) и киевское бюро BIP-PM во главе с архитектором Виктором Каменевым.

Согласно проекту, в The Resort будет три очереди по 27 этажей, соединенных подземным паркингом. Первые три этажа коммерческая недвижимость, на 13 этаже разместят Sky-lounge для жителей и их гостей. В комплексе планируется около 770 квартир площадью от 35 кв.м. до 770 кв.м.

"Мы создавали здание таким образом, чтобы в жилой части можно было легко объединять любые площади. Люди часто объединяют несколько квартир, поэтому на каком-то этаже может быть больше квартир, а на другом меньше", - сказал Шварц.

Он ожидает, что инвестиционный спрос (для последующей перепродажи или сдачи в аренду) даст не более 40% сделок. "Наша цель – продать конечному потребителю. Мы создаем объект, который будет расти в цене годы вперед именно потому, что нацелен на конечного покупателя, планирующего здесь жить", - сказал Шварц.

В то же время для удовлетворения запросов тех, кто покупает квартиру как инвестицию, будет сформирован департамент аренды, предоставляющий полный цикл услуг (подбор арендаторов, продление договоров, обслуживание квартиры и т.п.). В частности, как формат инвестиционной недвижимости в комплексе предполагается два этажа, с четвертый и пятый, отдать под сервисные апартаменты (для последующей сдачи в аренду).

"Получится или нет реализовать эту концепцию, пока не ясно. Потому что шестой этаж мы тоже хотели сделать как сервисные апартаменты, однако видим, что их покупают для себя. На четвертом и пятом тоже есть такие запросы", - сказал Шварц.

Девелопер предлагает в The Resort инновационный формат коммерческой недвижимости – стрит-молл. "Первая идея, которая обсуждалась – торговый центр на всех трех этажах. Но сейчас она не актуальна. Очень тяжело арендаторам, ведь на них будет возложено содержание не только их торговых площадей, но и общих зон, которые занимают в классических ТЦ более трети общей площади. Мы предлагаем "кубики" - помещения, которые на сто процентов будут использоваться арендаторами", - сказал Шварц.

Он подчеркнул, что этот вариант ориентирован на менталитет украинцев, позволит организовывать фестивали, предлагать форматы, к примеру, уличной еды. Значительная доля будет отдана услугам – аптеки, банки, клиники, энтертеймент. "Мы получаем много предложений от локальных компаний, но для проекта The Resort важно заключить первые контракты с крупными международными брендами, которые зададут определенный уровень и класс, который мы ожидаем видеть. Кстати, планируем подписать в ближайшее время договор с одной известной ресторанной международной сетью, которая представлена в Дубаи, Париже", - сказал Шварц.

Теги: #недвижимость #шварц #жк #the_resort
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