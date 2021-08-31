Инвестиции

17:00 31.08.2021

ОГХК интересовались компании Тигипко, Буткевича, Ахметова, компании из США, Японии, Австралии, Индии, Турции и ОАЭ – СМИ

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ОГХК интересовались компании Тигипко, Буткевича, Ахметова, компании из США, Японии, Австралии, Индии, Турции и ОАЭ – СМИ

Договор о конфиденциальности с Фондом госимущества (ФГИ) Украины о доступе к информации о выставленном на продажу АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) подписали 18 компаний, среди которых - "Група ТАС" Сергея Тигипко, "Би Джи Ви Груп Менеджмент" Геннадия Буткевича и "UMG Инвестментс" Рината Ахметова, сообщает Nadra.info со ссылкой на источники.

Согласно данным издания, среди украинских компаний объектом на таком уровне интересовались также ВКФ "Велта" Андрея Бродского, "Конкорд Консалтинг" Игоря Мазепы, "Тинвест" Давида Бежуашвили, "Стугна Лимитед" Дмитрия Адамовского и корпорация "Маст-Ипра" Сергея Анохина.

В число иностранных компаний, подписавших документы с ФГИ, были Arima Minerals FZ LLC (Индия), Boldman Group International, INC и EAS Advisors LLC (оба – США), Sojitz Corporation (Япония), Noble Resources (КНР, Гонконг), Iluka Resources Limited (Австралия), Esan Eczacibasi Endustriyel Hammaddeler San. Tic. A.S. (Турция), MDC Capital Management LLC и Chun Can Capital INC (оба – ОАЭ) и Agrateo Osaühing, утверждает Nadra.info.

По данным ресурса, заявки на конкурс подали "Стугна Лимитед", которое внесло гарантийный взнос 185 млн грн, а также "Тинвест" и британская "Нортленд Кэпитал Партнерс Лимитед".

Nadra.info указывает, что после изучения документов в группе ТАС Тигипко решили не подаваться на аукцион, а в "Конкорде" уточнили, что имевшийся у компании инвестор не подтвердил интерес к аукциону.

Помимо этого, представители UMG Инвестментс м "Велты" указали на недостаточную подготовку ОГХК к приватизации.

Как сообщалось, аукционная комиссия ФГИ накануне определила новую дату приватизационного аукциона по продаже ОГХК – 29 октября в 11:00. По мнению Фонда, потенциальные инвесторы будут иметь достаточно времени для того, чтобы качественно подойти к аукциону, в частности должным образом подготовить документы и направить заявки для участия в нем.

Первоначальный аукцион ФГИ в конце июня назначил на 31 августа аукцион по продаже ОГХК со стартовой ценой 3,7 млрд грн. По данным Фонда, заявки на аукцион направили лишь три компании, два из трех претендентов не смогли подать полный пакет документов, а один не сделал обязательный взнос для участия в аукционе, поэтому оба были дисквалифицированы, что и повлекло за собой отмену аукциона 27 августа.

Согласно данным замглавы парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксоланы Пидласы (фракция "Слуга народа"), из трех подавших заявки компаний одна связана с Дмитрий Фирташем – бывшим арендатором горно-обогатительных комбинатов ОГХК, имеющим крупнейшие активы в титановой отрасли в Украине среди частных компаний. "Еще один из претендентов – неизвестное украинское ООО, за которым не стоит ни один системный инвестор", – добавила Пидласа.

Правительство отнесло ОГХК к списку подлежащих к приватизации компаний в августе 2016 года. Сроки приватизации откладывали несколько раз, в последний - в связи с коронакризисом и карантином.

Советником по приватизации выступает "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума с Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise. Его вознаграждение состоит из двух частей: фиксированной и вариационной в 1% от суммы продажи объекта.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья, занимая 4% мирового рынка. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки. Компания добывает руду для производства 20 тыс. тонн титана в год.

Среди финансовых условий приватизационного конкурса – инвестировать не менее 400 млн грн в модернизацию предприятия. Среди других условий: не увольнять работников в течение шести месяцев и обеспечить социальные гарантии перед работниками, предоставлять воду коммунальным предприятиям-потребителям.

ОГХК в 2020 году увеличила чистую прибыль в 4,2 раза по сравнению с 2019 годом - до 369,18 млн грн, чистый доход сократился на 11,5% – до 3 млрд 127,63 млн грн.

Теги: #приватизация #фги #огхк
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