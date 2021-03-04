Инвестиции

16:23 04.03.2021

Стриминговый стартап с украинскими корнями Organization.GG привлек $610 тыс. инвестиций на стадии pre-seed

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Стриминговый стартап с украинскими корнями Organization.GG привлек $610 тыс. инвестиций на стадии pre-seed

Американский стартап с украинскими корнями - интерактивная платформа для стримеров Organization.GG - собрал $610 тыс. инвестиций на стадии pre-seed.

Как отмечается в сообщении пресс-службы компании в четверг, в указанном раунде инвестирования приняли участие киберспортивный медиахолдинг WePlay Esports, венчурный фонд QP Digital и инвесторы из Кремниевой долины.

Organization.GG - платформа, которая предоставляет стримерам возможность взаимодействовать с фанатами во время стримов. Платформа была запущена в декабре 2020 года, за шесть недель работы на ней зарегистрировались более 5 тыс. фанатов и 50 ведущих стримеров.

"Этот раунд позволит нам добавить новые форматы взаимодействия стримеров со своими фанами, которые сейчас в основном ограничены чатом на Twitch. Мы стремительно набираем популярность в Европе и планируем до конца года выйти еще и на североамериканский рынок", - цитируется в сообщении CЕO Organization.GG Дмитрий Охримчук.

По словам СТО Organization.GG Дениса Куриленко, в ближайшем будущем компания планирует добавить поддержку новых игр, таких как Call of Duty, League of Legend и Valorant.

Organization.GG также создает новые возможности для рекламных агентств путем брендирования турниров и отдельных матчей, отмечается в пресс-релизе.

"Для брендов это возможность достучаться до представителей поколения Z через формат, аналогов которому нет на рынке. Такое сотрудничество также может быть частью пакета интеграции с участием инвесторов компании", - поясняется в сообщении.

По словам управляющего партнера WePlay Esports Олега Крота, аудитория трансляций игр в течение последнего десятилетия неуклонно растет.

"Сегодня в любой момент времени за игровыми трансляциями следят одновременно миллионы людей, и большинство из них были бы рады получить возможность сыграть или лично пообщаться со стримером. Organization.GG - мост между такими стримерами и их фанатами", - подчеркивает он.

По словам CEO и управляющего партнера QPDigital Дениса Вальвачова, платформа будет пользоваться большой популярностью среди киберспортсменов, стримеров и фанатов.

"Мы надеемся, что наша финансовая помощь и экспертиза позволят платформе выйти на качественно новый уровень", - отметил он.

Венчурный фонд QPDigital размером в $100 млн начал работу в конце 2020 года и является проектом инвестиционной компании Quarter Partners.

Фонд специализируется на ранних раундах инвестиций: от pre-seed до раунда А. Средний чек — $500 тыс. В портфеле у фонда уже шесть сделок на общую сумму в $3 млн, среди проектов - Watched, WareTeka, ABM Cloud, Doc.UA

Фонд Quarter Partners инвестирует в бизнесы с высоким потенциалом роста для их развития и последующей продажи стратегическим инвесторам. Основателем фонда является украинский инвестор Андрей Иванов. Quarter Partners осуществил сделки по привлечению акционерного капитала и продаже бизнесов стратегическим инвесторам на общую сумму свыше $5 млрд.

WePlay Esports - киберспортивный медиахолдинг с ключевыми подразделениями в США, Китае и Украине. Холдинг организовывает киберспортивные турниры и мероприятия, в 2020 году завершил строительство арены WePlay Esports Arena Kyiv в седьмом павильоне Экспоцентра Украины (ВДНХ).

Теги: #стрим #киберспорт #стартап
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