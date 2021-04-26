Экономика

18:37 26.04.2021

Маркарова передала руководство Archidata члену набсовета Украинского фонда стартапов

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Маркарова передала руководство Archidata члену набсовета Украинского фонда стартапов

 Посол Украины в США Оксана Маркарова передала руководство IТ-стартапа Archidata (Киев) члену набсовета Украинского фонда стартапов Лесе Севрук, которая также является директором по организационному и кадровому консалтингу Eastern Consulting Group.

"Стартап Archidata, как того требует законодательство, передан мной в управление команде, поэтому все вопросы о компании прошу направлять Лесе Севрук - она теперь и директор, и управитель компании", – написала Маркарова в "Фейсбуке" в понедельник.

Archidata - украинская технологическая архивная компания, предоставляющая архивные услуги, услуги IТ-трансформации данных, а также услуги по проведению аудита документооборота. Стартап Archidata вместе с Фондом развития рынка капитала Маркарова запустила после того, как покинула пост министра финансов в марте 2020-го.

В январе 2021 года Archidata завершил тестирование собственного архивного программного обеспечения и выпустил первый релиз продукта. Он представляет собою архив с архив с интеграцией с любой вашей системой документооборота и сквозным поиском.

Теги: #передача #стартап #маркарова
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