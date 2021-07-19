Киберспортивная российско-украинская команда победила на IEM Cologne 2021

Киберспортивная команда "Natus Vinсere" (NaVi) в дисциплине Counter Strike: GO, в состав которой входят российские и украинские игроки, одержала победу на международном турнире "IEM Cologne".

Соревнования прошли в немецком Кёльне в оффлайн режиме впервые с начала пандемии. Ранее все крупные киберспортивные соревнования из-за угрозы коронавируса перевели в онлайн формат.

В финале NaVi победили французский коллектив "G2 Esport" со счетом 3-0.

Сумма призовых составила $1 млн.