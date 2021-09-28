АВВ инвестировала в украинский стартап Gо Tо-U

Отдел электромобильности компании ABB (Asea Brown Boveri Ltd, Швеция-Швейцария) объявил об инвестиции в украинский стартап Gо Tо-U.

"Это первый equity раунд инвестиций компании, который возглавили ABB EL Ventures и ABB Technology Ventures. Стартап также поддерживает акселератор Techstars", – говорится в совместном релизе компаний.

Размер инвестиции не уточняется.

ABB указывает, что эта инвестиция ее подразделений ABB EL Ventures и ABB Technology Ventures (ATV) расширила стратегический портфель венчурных компаний АВВ и ее отдела электромобильности, тогда как Gо Tо-U уточняет, что останется аппаратно-агностической платформой, совместимой с оборудованием от ведущих производителей.

"Инвестиция будет способствовать коммерциализации технологии программного обеспечения GO TO-U и дальнейшему развитию продуктов. Решение GO TO-U будет доступна во всем мире", – отмечается в сообщении.

Gо Tо-U основан в 2016-2017 годах во Львове, его программное обеспечение нацелено на владельцев электромобилей – приложение представляет собой карту станций зарядки с возможностями забронировать и оплатить услуги. Платформа объединяет более 300 тыс. зарядных станций в 47 странах мира. Кроме того, компания предоставляет услуги по продаже и установке зарядных станций, указывается на сайте компании.

Стартап принимал участие в европейских программах "Климатический ваучер" для разработки клиентской части бэк-оффиса на EUR50 тыс. и акселерационной программе ImpactConnected Cars от фонда Horizon2020 на EUR60 тыс. Ранее, в 2020 году Go To-U получил инвестицию в $100 тыс. от акселератора Techstars, компания была оценена в $3 млн. В настоящее время штаб-квартирой компании указан Лос-Анджелес.

По данным издания mc.today на начало 2020 года, у стартапа было три равноправных учредителя – исполнительный директор Назар Шимоне-Давид, Лена и Люба Артеменко.

ABB – международная компания, которая специализируется в сферах электротехники, энергетического машиностроения и информационных технологий, основана в 1988 году после слияния компаний ASEA (Швеция) и Brown, Boveri&Cie (Швейцария), представлена в более 100 странах мира. Производственные мощности расположены в более 15 странах.

ABB является одним из мировых лидеров в сфере электромобильности, предлагая решения от компактных настенных зарядных станций переменного тока, мощных скоростных зарядных станций постоянного тока до инновационных систем зарядки по требованию электрических автобусов.

ABB EL Ventures - это венчурное отделение направления бизнеса электрификации компании ABB, ежегодно инвестирует около $20 млн.

ABB Technology Ventures (ATV), как подразделение венчурного капитала ABB, сотрудничает и инвестирует в инновационные технологические компании в цифровой индустрии. С момента своего создания в 2009 году ATV инвестировало свыше $200 млн в стартапы, охватывающие целый ряд секторов, включая робототехнику, промышленный Интернет вещей, искусственный интеллект/машинное обучение, кибербезопасность, електромобильнисть, умные здания и распределенную энергию.