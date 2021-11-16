Инвестиции

19:00 16.11.2021

Американский стартап для маркетологов Narrative BI привлек $1,2 млн от украинского фонда Adventures Lab и других инвесторов

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Американский стартап для маркетологов Narrative BI привлек $1,2 млн от украинского фонда Adventures Lab и других инвесторов

Украинский венчурный фонд Adventures Lab инвестировал в американский стартап - В2В-платформу бизнес-аналитики Narrative BI, который на pre-seed раунде получил общее финансирование в размере $1,2 млн.

Как сообщили Adventures Lab, Narrative BI основана в 2020 году в Сан-Франциско, это no-code аналитическая платформа для Marketing/Growth/Sales команд, которая автоматически генерирует инсайты на основе статистических данных компании.

"Команда проекта использует привлеченные инвестиции для разработки инновационной платформы сбора и анализа данных, которая поможет компаниям оптимизировать маркетинг, повысить продажи и усовершенствовать аналитику продукта", - указано в сообщении.

Отмечается, что в pre-seed раунде также приняли участие Elysium Venture Capital, Finsight Ventures, Digital Future, Joint Journey VC, ангелы из Google и ServiceNow. Продукт Narrative BI уже прошел стадию бета-тестирования и вскоре запустится в полной версии.

Расширенная аналитика кардинально меняет правила игры для растущих команд, что подтверждается постоянным ростом их интереса к более понятным и интуитивным инструментам, поясняет фаундер и СЕО компании Михаил Румянцев.

"Будущее любого современного бизнеса - принятие решений, основанных не на интуиции, а на расширенной аналитике. И многие компании уже адаптируются под новую реальность, чтобы не отставать. При поддержке наших инвесторов Narrative BI будет продолжать внедрять инновации, создавая мощную платформу для расширения человеческих возможностей на благо быстрорастущих команд и бизнесов по всему миру", - приводит слова Румянцева пресс-служба компании.

При этом указывается, что преимуществом Narrative BI является минимизация зависимости от IT-отделов, так как платформа предназначена для non-technical пользователей. Платформа дает возможность подключиться к существующим маркетинговым и аналитическим инструментам в два клика, получать инсайты в доступной форме и делиться ими без помощи аналитиков.

Кроме того, инвесторы из Adventures Lab среди преимуществ Narrative BI отмечают высокую компетенцию фаундеров и команды стартапа, но главное –заложенную в него идею.

"Проект решает проблему, с которой регулярно сталкиваются наши портфельные компании: сложность выявления скрытых связей в статистической информации. Чтобы сделать это сегодня, компании требуется нанимать бизнес аналитика и покупать специальный софт. Это дорого и трудозатратно. Narrative BI - интуитивный инструмент, он не требует отдельного специалиста в штате и долгих часов по его настройке", – цитируется управляющий партнер фонда Андрей Криворчук.

Бета-версию нового сервиса сотрудники компании разработали в августе 2021 года. Ею уже воспользовались 70 первых клиентов. За период тестирования программа обработала данные более 8 млн уникальных пользователей.

По словам разработчиков, сервис Narrative BI будет монетизироваться за счет распространения по платной подписке.

Теги: #adventures_lab #маркетинг #аналитика #сша #стартап #бизнес
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