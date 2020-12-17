Инвестиции

13:15 17.12.2020

Госводагентство должно входить в структуру Минагро - Роман Лещеннко

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Госводагентство должно входить в структуру Минагро - Роман Лещеннко

Государственное агентство водных ресурсов (Госводагентство) должно входить в структуру Министерства аграрной политики и продовольствия, заявил кандидат на должность главы Минагро Роман Лещенко.

"Что касается ситуации с мелиорацией и орошением... Я призываю, чтобы Госводагентство было введено в структуру министерства АПК", - сказал Лещенко, выступая с трибуны парламента.

Он пояснил, что планирует запустить масштабную, порядка $2 млрд инвестиций, программу орошения, для чего необходимы изменения в законодательстве.

Лещенко также отметил необходимость стимулирования молочного скотоводства путем дотаций. "По падению объемов молока мы находимся в 1946 году", - отметил он.

Теги: #лещенко #госводагенство #минагро
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