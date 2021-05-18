Украина приняла ключевой закон для внедрения земельной реформы - министр Лещенко

Принятый Верховной Радой законопроект №2195 принципиально меняет порядок продажи и передачи в пользование земельных участков государственной и коммунальной собственности и является реальным прорывом с точки зрения доступности, прозрачности, открытости и сервиса в земельных отношениях, заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

"Сегодня, наконец, мы переступили финишную прямую в принятии ключевых революционных законов, которые необходимы для внедрения земельной реформы. Законопроект №2195 принят. Отныне в земельных отношениях будет царить доступность, прозрачность и открытость", - отметил глава Минагрополитики, которого цитирует пресс-служба в сообщении на сайте ведомства во вторник.

Министр уточнил, что ключевым фактором законопроекта является диджитализация и автоматизация отрасли. Документ обязывает организаторов проводить торги в электронной торговой системе, делает невозможными любые незаконные контакты между его организаторами и участниками, позволяет общественности контролировать ход электронных аукционов в режиме онлайн, а также увеличивает размер гарантийных взносов для участников торгов.

По данным ведомства, площадь выставляемых на электронные торги земельных участков государственной или коммунальной собственности не будет превышать 20 га.

Среди преимуществ земельных аукционов Минагрополитики назвало невозможность незаконного вывода земель из госсобственности, поскольку благодаря электронным аукционам все смогут видеть, с кем государство или местные власти заключает соглашения о продаже и аренде земель.

По данным Министерства, с вступлением в силу законопроекта завершатся аукционы устаревшего формата, когда участники должны присутствовать на торгах физически. Информация о таких аукционах малодоступна, поэтому их проводят без реальной конкуренции, а выигрывают "свои люди".

Ведомство уточнило, что участие в торгах сможет принять каждый, кто имеет компьютер и доступ к интернету. По данным министерства, победителями торгов будут признаваться те, кто предложат самую высокую цену за лот, в результате чего повысится эффективность аукционов и вырастут поступления в государственный и местные бюджеты.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2195 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и закон "Об аренде земли" относительно продажи на электронных аукционах земельных участков, находящихся в государственной и коммунальной собственности, или прав на них.

За законопроект на пленарном заседании во вторник проголосовали 272 народных депутата при минимально необходимых 226 голосах.