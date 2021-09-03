Украина собрала рекордный урожай ранних зерновых за всю свою историю – 44,8 млн тонн - Минагрополитики

Украина завершила сбор ранних зерновых и зернобобовых культур, урожай составил 44,8 млн тонн с общей площади 10,2 млн га, что стало рекордным показателем за всю историю страны, сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия на сайте в пятницу.

По его данным, пшеницы намолочено 32,8 млн тонн, ячменя – 10,94 млн тонн, семян рапса - 2,8 млн тонн, гороха – 0,57 млн тонн. Максимальная урожайность пшеницы - в Хмельницкой области (65,2 ц/га), ячменя – в Киевской (57,2 ц/га), рапса - в Хмельницкой (35 ц/га).

Лидерами по намолоту ранних зерновых культур стали Одесская область с показателем более 4,1 млн тонн. По 3 млн тонн зерна намолотили в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

"Безусловно, большое значение для достижения таких результатов было слаженная работа аграриев, благоприятные в этом году почвенно-климатические условия, а также расширенная программа государственной поддержки агросектора", - прокомментировал министр агрополитики Роман Лещенко, цитируемый в сообщении.

По его данным, за январь-июль 2021 года аграрии получили из госбюджета по программе частичной компенсации стоимости отечественной с/х техники и оборудования 546 млн грн, в рамках государственной программы удешевления кредитов - 565 млн грн, а по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" - более 26 млрд грн.

"Учитывая неурожай на других континентах, конъюнктура мировых цен является благоприятной для аграрной продукции Украины и усиливает роль государства в глобальной продовольственной безопасности. Соответственно, при такой господдержке агросектор в 2021 году может сформировать более половины объема валютной выручки государства и обеспечить пятую часть ВВП страны", - подытожил Лещенко.

Как сообщалось, Минагрополитики Украины прогнозирует урожай зерновых и зернобобовых культур в 2021/2022 маркетинговом году на уровне 75,8 млн тонн, экспорт может составить 56 млн тонн.