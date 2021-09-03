Экономика

15:59 03.09.2021

Украина собрала рекордный урожай ранних зерновых за всю свою историю – 44,8 млн тонн - Минагрополитики

2 мин читать
Украина собрала рекордный урожай ранних зерновых за всю свою историю – 44,8 млн тонн - Минагрополитики

Украина завершила сбор ранних зерновых и зернобобовых культур, урожай составил 44,8 млн тонн с общей площади 10,2 млн га, что стало рекордным показателем за всю историю страны, сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия на сайте в пятницу.

По его данным, пшеницы намолочено 32,8 млн тонн, ячменя – 10,94 млн тонн, семян рапса - 2,8 млн тонн, гороха – 0,57 млн тонн. Максимальная урожайность пшеницы - в Хмельницкой области (65,2 ц/га), ячменя – в Киевской (57,2 ц/га), рапса - в Хмельницкой (35 ц/га).

Лидерами по намолоту ранних зерновых культур стали Одесская область с показателем более 4,1 млн тонн. По 3 млн тонн зерна намолотили в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

"Безусловно, большое значение для достижения таких результатов было слаженная работа аграриев, благоприятные в этом году почвенно-климатические условия, а также расширенная программа государственной поддержки агросектора", - прокомментировал министр агрополитики Роман Лещенко, цитируемый в сообщении.

По его данным, за январь-июль 2021 года аграрии получили из госбюджета по программе частичной компенсации стоимости отечественной с/х техники и оборудования 546 млн грн, в рамках государственной программы удешевления кредитов - 565 млн грн, а по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" - более 26 млрд грн.

"Учитывая неурожай на других континентах, конъюнктура мировых цен является благоприятной для аграрной продукции Украины и усиливает роль государства в глобальной продовольственной безопасности. Соответственно, при такой господдержке агросектор в 2021 году может сформировать более половины объема валютной выручки государства и обеспечить пятую часть ВВП страны", - подытожил Лещенко.

Как сообщалось, Минагрополитики Украины прогнозирует урожай зерновых и зернобобовых культур в 2021/2022 маркетинговом году на уровне 75,8 млн тонн, экспорт может составить 56 млн тонн.

Теги: #зерно #лещенко #урожай #минагро
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:29 24.08.2021
Экстремальная жара в США приводит к уменьшению урожая зерна

Экстремальная жара в США приводит к уменьшению урожая зерна

11:02 18.08.2021
Алжир увеличит импорт украинского зерна из-за климатических изменений - УЗА

Алжир увеличит импорт украинского зерна из-за климатических изменений - УЗА

08:39 16.08.2021
В Одесской области спасатели ликвидировали пожар на складах, где хранилось зерно

В Одесской области спасатели ликвидировали пожар на складах, где хранилось зерно

15:20 12.08.2021
Новое руководство "Укрзализныци" должно пересмотреть долгосрочные контракты на аренду грузовых вагонов - Лещенко

Новое руководство "Укрзализныци" должно пересмотреть долгосрочные контракты на аренду грузовых вагонов - Лещенко

12:07 02.07.2021
Снятие моратория на продажу земли не повлияло на статистику сделок с ней – министр агрополитики

Снятие моратория на продажу земли не повлияло на статистику сделок с ней – министр агрополитики

15:30 29.06.2021
Horsch открыл представительство в Киевской области с инвестициями EUR5 млн – министр агрополитики

Horsch открыл представительство в Киевской области с инвестициями EUR5 млн – министр агрополитики

16:28 25.06.2021
Посол Корнийчук проинформировал главу Минагрополитики о ключевых направлениях сотрудничества с Израилем

Посол Корнийчук проинформировал главу Минагрополитики о ключевых направлениях сотрудничества с Израилем

16:56 16.06.2021
Зеленский уволил Лещенко с должности уполномоченного по земельным вопросам

Зеленский уволил Лещенко с должности уполномоченного по земельным вопросам

11:42 09.06.2021
Украина должна отрегулировать свою роль в вопросе зерновой политики на глобальных рынках - торгпред

Украина должна отрегулировать свою роль в вопросе зерновой политики на глобальных рынках - торгпред

15:46 25.05.2021
Минагрополитики внесет законопроект о детенизации земельных участков из "внутреннего оффшора" до открытия рынка земли – министр Лещенко

Минагрополитики внесет законопроект о детенизации земельных участков из "внутреннего оффшора" до открытия рынка земли – министр Лещенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Обращение криптовалют в Украине составляет 1 млрд грн в сутки – Минцифры

ПриватБанк приостановит на 5 часов проведение транзакций по картам и работу Приват24 из-за технических работ

ГФС провела ряд обысков на АЗС "БРСМ"

Международные резервы Украины превышают $30 млрд и адекватны по критерию МВФ - замглавы НБУ

Витренко рассказал о лучших гарантиях транзита газа через Украину

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина при поддержке США намерена строить атомные станции и завод по производству ядерного топлива на базе "СевГОКа" – депутат

Проекты по модернизации жилфонда Украины предполагают привлечение у США $26 млрд кредита – депутат

Обращение криптовалют в Украине составляет 1 млрд грн в сутки – Минцифры

Глава Минфина рассчитывает удержать инфляцию в границах 10%

Украина планирует разработать стратегию новой жилищной политики при поддержке США – депутат

Украина в США презентовала проект строительства LNG-терминала – депутат

ПриватБанк приостановит на 5 часов проведение транзакций по картам и работу Приват24 из-за технических работ

ГФС провела ряд обысков на АЗС "БРСМ"

Жилые новостройки бизнес-класса в Киеве подорожали за год на 30% - эксперт

Международные резервы Украины превышают $30 млрд и адекватны по критерию МВФ - замглавы НБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА