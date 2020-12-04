Словенско-норвежский консорциум Riko-Cambi построит во Львове биогазовую станцию стоимостью EUR31,5 млн

"Львовводоканал" заключил договор со словенско-норвежским консорциумом Riko-Cambi о строительстве биогазовой станции с комбинированным производством тепло- и электроэнергии за EUR31,5 млн.

"По результатам проведенной международной процедуры отбора на реализацию проекта производства биогаза из осадков коммунальных сточных вод подрядчиком определен словенско-норвежский консорциум Riko-Cambi. Контракт продлится до июня 2023 года", – сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

Согласно графику работ, до сентября-2021 будет разработана проектно-сметная документация, до июня-2022 – строительно-монтажные и пусконаладочные работы, до июня-2023 – ввод объекта в эксплуатацию.

Станция позволит вырабатывать электроэнергии в объеме около 20 тыс. МВт/год и тепло.

Как сообщил в Facebook глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, проект позволит сократить выбросы СО2 на 120 тыс. тонн/год.

Финансирование проекта осуществляется за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере EUR15 млн и Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) в размере EUR5 млн, гранта Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среды E5P (EUR7,5 млн) и Львовского горсовета (EUR4 млн).

Как сообщалось, ЕБРР планировал рассмотреть вопрос выделения EUR15 млн "Львовводоканалу" в рамках программы "Зеленые города-2" 2 декабря. Соглашение о кредите было подписано в 2016 году.