Ferrexpo намерено направить в 2020-2030гг $2 млрд на удвоение выпуска окатышей

Горнорудная компания Ferrexpo с активами в Украине намерена в 2020-2030 гг. направить капитальные инвестиции в размере $2 млрд на удвоение производства окатышей.

"В период с 2020 по 2030 годы запланированы капитальные вложения в размере $2 млрд на удвоение объемов производства", - констатируется в обнародованной в четверг презентации компании для инвесторов, организованной Wood & Company.

В документе напоминается, что в текущем году завершен проект на Полтавском ГОКе (ПГОК, Комсомольск Полтавской обл.) по строительству комплекса "Секция №9" обогатительной фабрики по дополнительному выпуску производству готовой продукции. Это позволит увеличить производство концентрата на 1,5-2 млн тонн в год. Комплекс в настоящее время в процессе тестовых работ. Дополнительные объемы концентрата предполагается направить или на выпуск окатышей, или поставлять на продажу, в зависимости от спроса.

При этом в 2021 году планируется увеличить выпуск окатышей до 12 млн тонн с 10,5 млн тонн в 2019 году.

Компания также работает над повышением качества продукции.

В презентации констатируется, что цены на железную руду в 2020 году выросли из-за высокого спроса в Китае и перебоев с поставками из Австралии и Бразилии. При этом премия за высококачественные окатыши в среднем составила $13/тонна с начала года (в среднем на 2019 год - $10/тонна).

В 2021 году ожидается, что поставки ЖРС из Бразилии восстановятся при условии отсутствия дополнительного воздействия COVID-19 и дальнейших ограничительных мер. В то же время прогнозируется сокращение поставок из Австралии. Кроме того, спрос на высококачественное ЖРС, как ожидается, будет сохраняться вместе с премиями, произойдет восстановление спроса на окатыши в Европе, Японии и Южной Корее.

Как сообщалось, Ferrexpo в первом полугодии-2020 сократила капинвестиции на 15,8% - до $96 млн.

Ferrexpo в 2019 году сократила суммарное производство окатышей на 0,8% по сравнению с 2018 годом – до 10 млн 518,95 тыс. тонн.

Ferrexpo - железорудная компания с активами в Украине. Согласно презентации, по состоянию на 31 октября 2020 года компании Fevamotinico S.a.r.l., подконтрольной Константину Жеваго, принадлежит 50% Ferrexpo, компании BlackRock - 4%, Schroders - 4%, Acadian - 3% и M&G также 3%.

Ferrеxpo принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа.