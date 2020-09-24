МИД Украины запускает новый формат консультаций для поддержки украинских экспортеров

Совет экспортеров и инвесторов при Министерстве иностранных дел Украины начинает новый формат взаимодействия с украинским бизнесом.

"С целью продвижения отечественной продукции на иностранные рынки Совет экспортеров и инвесторов (СЭИ) при МИД Украины будет проводить регулярные онлайн-брифинги с участием послов Украины и представителей украинского бизнеса", - сообщает пресс-служба МИД Украины в четверг.

В пятницу, 25 сентября, первый пилотный онлайн-брифинг проведут послы Украины в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии для более 50 украинских экспортеров.

Во время сессий участники смогут проконсультироваться с украинскими дипломатами об особенностях выхода на иностранные рынки, услышать полезные советы и рекомендации, обсудить перспективы сотрудничества.

"Для участия в следующих брифингах МИД Украины приглашает украинских экспортеров следить за новостями от СЭИ в Facebook и на сайте или зарегистрироваться в СЭИ по ссылке https://bit.ly/32XJ0Cg", - добавили в МИД.