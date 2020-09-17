Инвестиции

19:05 17.09.2020

В Одессе открылся первый дилерский центр Opel

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В Одессе открылся первый дилерский центр Opel

Дилерская сеть бренда Opel пополнилась автоцентром "Адис-Мотор" в Одессе, который стал единственным дилером бренда в этом городе, сообщила пресс-служба официального импортера группы PSA в Украине "Пежо Ситроен Украина".

Согласно сообщению, "Адис-Мотор" уже является дилером в Одессе еще одного бренда группы - Peugeot и теперь расширил работу и на бренд Opel.

Согласно информации на сайте бренда, в Украине к настоящему времени с учетом открытого в Одессе работает 18 дилерских центров и сервис-партнеров Opel.

Автоцентр в Одессе предоставляет полный комплекс услуг. Шоу-рум площадью 350 кв. м может разместить четыре автомобиля, а авторизованная станция сервисного обслуживания площадью 960 кв. м имеет 11 постов для ремонта автомобилей.

По данным информационно-аналитической группы Auto-Consulting, в первом полугодии текущего года в Украине продано 367 автомобилей Opel по сравнению с 101 ед. за тот же период 2019 года, что позволило марке подняться в рейтинге с 33-й позиции на 22-ю и нарастить долю на рынке новых легковых авто с 0,26% до 1%.

ООО "Адис-Мотор", согласно Единому госреестру юридических лиц и физлиц-предпринимателей, зарегистрировано в 2010 году, его совладельцами является семья Ергиевых.

Теги: #opel #дилер
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