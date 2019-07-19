"Пежо Ситроен Украина" открыл 6 дилерских центров в Украине, к концу года ожидает более 10

Официальный импортер группы PSA в Украине - компания "Пежо Ситроен Украина", к которой с 1 января 2019 года перешло управление продажами и сервисным обслуживанием Opel в Украине, в рамках обновления дилерской сети, согласно новой стратегии, с начала 2019 года открыл шесть новых дилерских центров – в Киеве, Запорожье, Львове, Харькове, Хмельницком и Днепре (последний откроется в ближайшее время).

Согласно сообщению пресс-службы компании в пятницу, в начале лета недалеко от центра Киева открылся дилерский центр "Опель Автохаус Випос", салон которого рассчитан на 10 автомобилей. Также предусмотрена сервисная станция с 14 постами для обслуживания/ремонта автомобилей, будет организован цех кузовного ремонта и малярно-покрасочных работ.

Помимо этого, в столице в апреле открыт обновленный дилерский центр Opel "Автоцентр на Столичном" (в составе автогородка "УкрАВТО" - ИФ), который теперь стал крупным автосалоном с экспозицией из 10 автомобилей и сервисной станцией площадью 2,400 тыс. кв. м с 24 подъемниками и возможностью обслуживать до 60 автомобилей в день. Автоцентр работает с клиентами из столицы и ближайших городов и поселков – Обухова, Василькова, Украинки.

Открытый в мае в Запорожье автоцентр "Лион Авто" расположен на одной из крупнейших транспортных развязок города и на трассе в сторону аэропорта "Запорожье". Площадь автосалона позволяет разместить пять автомобилей, сервисная станция предлагает шесть постов для обслуживания и готова принимать клиентов из Запорожья, а также из ближайших областей - Херсонской, Запорожской, Днепровской.

Во Львове также открытый в мае дилер "Opel Центр Илта Львов" является одним из ключевых, поскольку город насчитывает около 1 млн жителей, но среди потенциальных клиентов - жители Тернополя, Ужгорода, Луцка, Ивано-Франковска. Автосалон площадью 600 кв. м вмещает до 10 автомобилей Opel, сервисная станция площадью 550 кв. м располагает четырьмя подъемника для автомобилей.

Автоцентр "Альфа Авангард" в Харькове принимает клиентов уже два месяца. В салоне площадью 300 кв. м можно разместить семь авто марки, сервисная зона позволяет обслуживать клиентов из соседних Днепропетровской, Полтавской, Сумской областей.

Автоцентр "Лига" в Хмельницком начал работу одним из первых, в начале весны на одной из крупнейших транспортных развязок города, поэтому удобен, в том числе, и для жителей Тернополя, Каменец-Подольского, Винницы. Площадь автоцентра - 382 кв. м, где одновременно экспонируются пять автомобилей. Сервисная станция площадью 144 кв.м рассчитана на шесть машиномест и четыре подъемника.

Пресс-служба также отмечает, что автоцентр "Днепропетровск-Авто" в Днепре, который вскоре начнет работу, имеет автосалон на семь автомобилей, т.е. достаточно для презентации всего модельного ряда автомобилей Opel, доступных в Украине Большая авторизованная сервисная станция общей площадью 300 кв. м рассчитана на обслуживание до 75 автомашин в сутки – в расчете на Днепр и соседние области.

"Данный автомобильный центр является одним из важнейших для Opel, поскольку этот регион – Днепр плюс соседние области – входит в тройку крупнейших на авторынке Украины", - отмечается в пресс-релизе.

В нем напоминается, что на вторую половину года запланирована "вторая волна" открытия дилерских центров Opel в Украине. К концу года, как ожидается, заработает более 10 центров.

"Планомерное развитие дилерской сети является одним из ключевых пунктов "перезагрузки" марки в Украине, поможет значительно повысить всеукраинские продажи автомобилей Opel", - резюмируется в пресс-релизе.

Как сообщалось, в 2019 году в Украине PSA планирует увеличить продажи авто этой марки в пять раз по сравнению с 1918 годом – почти до 1,100 тыс. ед., что позволит занять около 1,2% рынка легковых и легких коммерческих авто в стране.

В Украине представлены седаны Opel Astra и Opel Insignia, городской кроссовер Opel Crossland X и полноразмерный SUV Opel Grandland X, коммерческие: пассажирский минивен Combo VP, грузовой фургон Combo VU, также новый 9-местный минивен Zafira Life и фургон Vivaro.

Группа PSA в 2018 году увеличила продажи пяти брендов (Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall) на 6,8%, до 3 млн 877,765 тыс. автомобилей, при этом реализация автомобилей Opel и Vauxhall подскочила в 2,6 раза, достигнув 1,038 млн. При этом поставки авто группы в Евразии повысились на 0,5%, составив 15,288 тыс. ед. В том числе в Украине рост составил 7%.

Основанная в 1862 году в Германии компания Opel – один из крупнейших европейских производителей автомобилей. С 2017 года немецкая марка входит в группу PSA и вместе с британской дочерней маркой Vauxhall (ранее обе марки входили в американский концерн General Motors) в 2018 году была представлена более чем в 60 странах мира, продающих более 1 млн автомобилей.

В настоящее время Opel реализует глобальную стратегию PACE!: электрификация, мобильность и действия на опережение потребностей клиентов. К 2024 году все европейские модели легковых автомобилей будут предлагать электрический вариант. Выбранный вектор разбития должен сделать Opel стабильно прибыльным, глобальным и современным.